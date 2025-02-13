Бывший постпред Украины в ООН Кислица получил новую должность
Бывшего постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу назначили на новую должность. Он стал первым заместителем министра иностранных дел.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственный портал.
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На какую должность назначили Кислицу
Бывшего постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу назначили первым заместителем министра иностранных дел.
Документ в среду, 12 февраля, подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем министра иностранных дел Украины,
– говорится в распоряжении.
Напомним, что в декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постпреда Украины в ООН. На его место был назначен Андрей Мельник.
Что известно о Кислице
Сергей Кислица родился 15 августа 1969 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности Международное право.
Кислица работал в посольствах разных стран и международных организациях. С марта 2014 года по февраль 2020 года занимал должность заместителя министра иностранных дел.
19 декабря 2019 года его назначили постоянным представителем Украины при ООН, а 20 февраля 2020 года он вручил верительные грамоты генеральному секретарю ООН, официально став постпредом Украины.