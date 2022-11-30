Постпред Украины в ООН Кислица предлагает официально вернуть России ее историческое название

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица предложил Украине вернуть России ее историческое название "Московия". А свое предложение подкрепил названиями других государств.

Так, одно и то же государство может называться по-разному на разных языках мира. Поэтому почему бы нам, украинцам, не называть Россию так, как нам хочется.

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Аргумент Сергея Кислицы

Сергей Кислица привел примеры, для которых он выбрал Венгрию и Австрию.

Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak). Одним словом, кто как хочет, так и называет,

– написал он.

Следовательно, он не видит причин, чтобы Верховная Рада и Кабмин не вернули Московии ее историческое название. "Нынешняя все равно украдена", – подчеркнул постпред Украины в ООН.

Отметим также, что за такое переименование выступает не только постпред Украины в ООН. 23 ноября в Украине зарегистрировали петицию президенту с таким же предложением, где подчеркнули, что Российской империей Московия стала лишь 22 октября 1721 года. Смена же названия дала основания для дальнейшего захвата истории Киевской Руси Московским царством.

Реакция на голосование

Подписать петицию вы можете по ссылке

Также Сергей Кислица решил наглядно определить и продемонстрировать поддержку такой идеи в твиттере. Там он запустил голосование, которое продлится сутки. Однако уже через 8 часов оно ярко иллюстрирует настроения украинцев.



Голосование за переименование России в Московию / Скриншот

Отметим, что и в комментариях люди активно поддержали такую идею. Более того, предлагают даже переименовать столицу страны-террористки.

Более того, резонно подчеркивают связь собственного названия России как причину агрессии против Украины.

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В целом же комментарии отражают положительное отношение к следующим изменениям:

Это реально хорошая инициатива на законодательном уровне закрепить название, которое соответствует действительности.

Но было бы хорошо, если бы цивилизованный мир тоже это поддержал, и тоже вернулся к этому названию.

Совершенно поддерживаю! Правда победит, но чтобы это произошло скорее – нужно действовать.

Прямо тоже давно эта идея в уме. Совершенно согласен. Попытки присвоить чужое название и чужую историю... не дадим этого Московии.

На мой взгляд – выбор очевиден.

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