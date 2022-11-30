Так, одна й та ж держава може називатися по-різному на різних мовах світу. Тому чому б нам, українцям, не називати Росію так, як нам того хочеться.
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Аргумент Сергія Кислиці
Сергій Кислиця навів й приклади, для яких він обрав Угорщину та Австрію.
Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak). Одним словом, хто як хоче, так і називає,
– написав він.
Відтак він не бачить причин, щоб й Верховна Рада та Кабмін не повернули Московії її історичну назву. "Нинішня все одне вкрадена", – підкреслив постпред України в ООН.
Зазначимо також, що за таке перейменування виступає не лише постпред України в ООН. 23 листопада в Україні зареєстрували петицію до президента з такою ж пропозицією, де підкреслили, що Російською імперією Московія стала лише 22 жовтня 1721 року. Зміна ж назви дала підстави для подальшого загарбання історії Київської Русі Московським царством.
Реакція на голосування
Також Сергій Кислиця вирішив наочно визначити та продемонструвати підтримку такої ідеї у твітері. Там він запустив голосування, яке триватиме добу. Однак уже за 8 годин воно яскраво ілюструє настрої українців.
Голосування за перейменування Росії на Московію / Скриншот
Зазначимо, що й у коментарях люди активно підтримали таку ідею. Ба більше, пропонують навіть перейменувати столицю країни-терористки.
Ба більше, резонно підкреслюють зв'язок власної назви Росії як причину агресії проти України.
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Загалом же коментарі відображають позитивне ставлення до таких змін:
- Це реально гарна ініціатива, на законодавчому рівні закріпити назву, яка відповідає дійсності.
- Але було б непогано, якби цивілізований світ теж це підтримав, і теж повернувся до цієї назви.
- Абсолютно підтримую! Правда переможе, та аби це сталося скоріше - потрібно діяти.
- Прямо теж давно ця ідея в голові. Абсолютно згоден. Намагання присвоїти чужу назву і чужу історію... не дамо цього Московії.
- Як на мене – вибір очевидний.
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