Так, одна й та ж держава може називатися по-різному на різних мовах світу. Тому чому б нам, українцям, не називати Росію так, як нам того хочеться.

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Аргумент Сергія Кислиці

Сергій Кислиця навів й приклади, для яких він обрав Угорщину та Австрію.

Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak). Одним словом, хто як хоче, так і називає,

– написав він.

Відтак він не бачить причин, щоб й Верховна Рада та Кабмін не повернули Московії її історичну назву. "Нинішня все одне вкрадена", – підкреслив постпред України в ООН.

Зазначимо також, що за таке перейменування виступає не лише постпред України в ООН. 23 листопада в Україні зареєстрували петицію до президента з такою ж пропозицією, де підкреслили, що Російською імперією Московія стала лише 22 жовтня 1721 року. Зміна ж назви дала підстави для подальшого загарбання історії Київської Русі Московським царством.

Зверніть увагу! Підписати петицію ви можете за посиланням.

Реакція на голосування

Також Сергій Кислиця вирішив наочно визначити та продемонструвати підтримку такої ідеї у твітері. Там він запустив голосування, яке триватиме добу. Однак уже за 8 годин воно яскраво ілюструє настрої українців.



Голосування за перейменування Росії на Московію / Скриншот

Зазначимо, що й у коментарях люди активно підтримали таку ідею. Ба більше, пропонують навіть перейменувати столицю країни-терористки.

Ба більше, резонно підкреслюють зв'язок власної назви Росії як причину агресії проти України.

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Загалом же коментарі відображають позитивне ставлення до таких змін:

Це реально гарна ініціатива, на законодавчому рівні закріпити назву, яка відповідає дійсності.

Але було б непогано, якби цивілізований світ теж це підтримав, і теж повернувся до цієї назви.

Абсолютно підтримую! Правда переможе, та аби це сталося скоріше - потрібно діяти.

Прямо теж давно ця ідея в голові. Абсолютно згоден. Намагання присвоїти чужу назву і чужу історію... не дамо цього Московії.

Як на мене – вибір очевидний.

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