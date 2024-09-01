Политолог Валерий Дымов сказал 24 Каналу, что накануне начали распространяться слухи о возможной смерти Лаврова. Также в СМИ появилась информация, что у российского министра иностранных дел могли быть проблемы с сердцем.

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Несет непосредственную ответственность

В то же время подтверждения этой информации пока нет.

Предтеча Лаврова – соратник Гитлера – Риббентроп (министр иностранных дел Германии, был наказан за преступления трибуналом в Нюрнберге в 1946 году – 24 Канал), который обеспечивал информационную и дипломатическую поддержку нацистского режима, дожил до трибунала,

– отметил политолог.

Поскольку история повторяется не только в событиях, но и в определенных личностях, то те, кто сегодня обезьянничает Гитлера и Риббентропа, должны, по его мнению, также отвечать за свои действия.

Поэтому хочется, чтобы Лавров дожил до трибунала, и мы увидели его справедливое наказание. Потому что он несет непосредственную ответственность за все преступления режима, который сейчас царит в России,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Напомним, что Кислица намекнул в своей заметке в соцсети Х, что глава МИД России Лавров якобы умер. Однако представитель Украины при ООН отметил, что он бы хотел, чтобы Лавров оказался живым, ведь стремится увидеть его на скамье подсудимых.

Также ранее распространялись слухи, что Лавров хочет уйти с должности министра иностранных дел из-за плохого состояния здоровья, но Путин не позволил ему уволиться.