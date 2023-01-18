Киссинджер неожиданно поддержал вступление Украины в НАТО: почему он изменил позицию

Ранее выступавшие против вступления Украины в НАТО меняют свою позицию. Один из таких – Генри Киссинджер – бывший государственный секретарь США, и в этом есть рациональность.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. Что на самом деле могут означать слова Киссинджера о вступлении Украины в НАТО.

Важно Мастер-класс по переобуванию: Киссинджер заявил, что Украина должна быть членом НАТО

Предыдущая позиция Киссинджера

Вигиринский рассказал, что Киссинджер в своей долгой речи объяснил свою логику. Его предыдущая позиция заключалась в том, что Украине нельзя вступать в НАТО, потому что это может спровоцировать войну с Россией. В настоящее время война уже идет, и теперь этот аргумент не действует.

В силу этого по результату завершения войны на какой-либо из стадий Украина может получить гарантии стать членом НАТО. Он об этом говорил, начиная с лета прошлого года. По итогам войны Украина выйдет из одной из самых мощных конвенционных армий, которая будет снабжена техникой стандартов НАТО,

– отметил политолог.

Вигиринский о том, что Киссинджер неожиданно поддержал вступление Украины в НАТО: смотрите видео

Политика открытых дверей НАТО

Он продолжил, что логика Киссинджера последовательна. Мы знаем о политике открытых дверей НАТО. Там постоянно говорили, что, возможно, когда-нибудь Украина станет членом Альянса. Это подогревало наш интерес к НАТО с 2007 года, и это был стимул для развития ВПК, экономики на пути к членству в НАТО.

"Эти заигрывания, я предлагаю как версию и не говорю, что она верна, в целом разбудили Россию рассматривать Украину, как угрозу, антироссию и до начала войны. Но война уже и так началась, то как следствие выхода из этой угрозы Украины как суверенного государства , нет никаких опасений, чтобы Украина не стала членом НАТО", – заметил Вигиринский.

Вступление Украины в НАТО: последние новости