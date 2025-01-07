Кит Келлог резко перенес поездку в Украину: в чем может быть причина

Специальный представитель США Кит Келлог перенес свою поездку в Киев на время после инаугурации Дональда Трампа. Ранее планировалось, что он посетит Украину и ряд европейский городов еще до 20 января.

Такой визит широко анонсировали, а к нему готовился украинский МИД и президент. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, добавив, что Владимир Зеленский подтверждал, что ждет американского представителя.

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Почему визит отложили

Эту поездку планировали для того, чтобы "сверить часы", сформировать первую программу со стороны администрации Трампа, которая потом могла бы подойти в контексте потенциальных переговоров об остановке боевых действий.

Предполагалось участие европейских столиц – Парижа, Рима, должен был быть привлечен Ватикан. То есть говорилось о широком круге различных контактов. Сейчас мы не имеем информации, почему именно поездку перенесли.

Но становится понятно, что администрация Трампа решила не спешить. Мы хорошо помним о планах завершить войну за 24 часа. Конечно, это какая-то чушь, потому что дальше после встреч с Макроном и Зеленским, после детального ознакомления с ситуацией – звучали более осторожные заявления,

– отметил политолог.

Трамп больше не говорил о быстрых договоренностях, а акцентировал на том, что нужно время, чтобы разобраться со всем, что происходит, построить стратегию завершения войны. Ведь в публичной плоскости новоизбранный президент ее до сих пор не озвучил.

Наверное, администрация решила взять больше времени для того, чтобы проработать этот формат. Келлог должен был бы уже ехать не с функцией разведки, которую провел сам Трамп, а с функцией вносить какие-то предложения и вести договоренности,

– подчеркнул Дмитрий Шеренговский.

Это единственное рациональное объяснение, почему поездку отложили, а все планы резко перенесли на потом.

К слову, Кит Келлог ранее заявлял, что обе стороны уже готовы к переговорам. Трампа он сравнил с рефери, который готов их разнять. Он оценил потери Украины и России 1 к 5.

Визит спецпредставителя должен был состояться в начале января, но западные СМИ сообщили, что его перенесли. Ни сам Келлог, ни официальный Вашингтон ситуацию не комментируют.