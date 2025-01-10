В МИД объяснили, почему визит спецпредставителя Трампа в Украину отсрочили

Визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя Кита Келлога в Украину отложили по юридическим причинам. Теперь поездка должна состояться после инаугурации нового президента США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Что сказали в МИД об откладывании визита Келлога в Украину

Георгий Тихий отметил, что предпочел бы, чтобы все-таки команда генерала Кита Келлога комментировала сроки его визита в Украину. По словам спикера МИД, поездка американского политика продолжает готовиться, и она состоится.

Тихий также отметил, что никаких политических причин переноса визита Келлога нет. Говорится лишь о юридических причинах, по которым спецпредставитель Трампа приедет в Украину после инаугурации избранного президента США, которая состоится 20 января.

Американское законодательство содержит такой важный законодательный акт, который называется Logan Act (закон Логана – 24 Канал). Согласно которому, все контакты должны происходить после вступления в должность президента. По нашей информации – это единственная причина,

– отметил представитель МИД Украины.

Он также подчеркнул, что украинская сторона готовится к этому визиту и считает приезд Келлога очень важным.

"Мы действительно хотим как можно быстрее после инаугурации начать диалог с Келлогом по наиболее важным вопросам достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира", – пояснил Георгий Тихий.

К слову, Георгий Тихий также заявил, что украинский МИД приветствует позицию Кита Келлога достичь справедливого мира для Украины за 100 дней. В то же время представитель министерства призвал граждан относиться спокойно к подобным заявлениям.