Зеленский подтвердил визит Келлога в Украину

Киев подтвердил, будущий спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог совершит визит в Украину. Это произойдет еще до инаугурации новоизбранного президента США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". В то же время Владимир Зеленский выразил сомнение в готовности Владимира Путина к завершению войны.

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Когда Кэллог посетит Украину

Комментируя информацию СМИ о возможном визите Келлога в Украину, Зеленский заявил, что он точно состоится.

Он состоится в начале января. Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду,

– отметил Зеленский.

Заметим, что Келлог приедет в Украину еще до официального вступления Дональда Трампа на пост президента США, а следовательно, и до своего официального назначения спецпредставителем.

Вместе с тем Зеленский выразил сомнения относительно успешности миссии Келлога.

"Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны", – сказал он.

Напомним, что по словам Келлога, Украина и Россия готовы к мирным переговорам. Будущий спецпредставитель выразил веру в то, что именно Трамп может завершить войну.