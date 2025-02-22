Визит Келлога в Украину: спецпредставитель США раскрыл одну из деталей

Спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог 19 февраля прибыл в Киев. Через несколько дней он поделился еще одной деталью своего визита.

Келлог рассказал, что, кроме встреч с официальными лицами, он также посетил Ирпенский военный госпиталь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кита Келлога.

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Что известно о визите спецпредставителя США в госпиталь

По словам Келлога, 21 февраля он посетил военный госпиталь в Ирпене. Спецпредставитель Соединенных Штатов говорит, что сделал это для того, чтобы посетить раненых бойцов и военных с ампутированными конечностями.

Вот почему президент Трамп абсолютно прав относительно прекращения этой войны. Убийства должны прекратиться,

– объясняет свою позицию Келлог после посещения госпиталя.

Отметим, что во время своего трехдневного визита в Украину спецпредставитель США также встретился с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, Главнокомандующим Вооруженных Сил Александром Сырским и руководителями разведок.

Кроме этого, он провел встречу с украинским главой государства Владимиром Зеленским. После нее президент Зеленский заявил, что встреча с Келлогом "восстанавливает надежду".