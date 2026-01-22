Путин не выиграет войну: Келлог в Давосе сказал, что конкретно надо сделать, чтобы остановить Кремль

В Давосе Кит Келлог заявил, что преимущество в войне перейдет на сторону Украины, если страна выдержит эту зиму. Бывший спецпосланник Трампа подчеркнул, что Путин не сможет выиграть войну из-за больших потерь и требует усиления экономических санкций против российских нефтяных компаний.

Корреспондентка 24 Канала из Давоса Андриана Кучер сообщила, что Келлог также призвал заблокировать российский экспорт через Балтийское море, чтобы лишить РФ возможности платить солдатам, и предположил, что может посетить Украину через две недели.

Почему Кит Келлог считает, что Путин не сможет выиграть войну в Украине?

Обратите внимание! У Швейцарии продолжается Всемирный экономический форум, где представители стран-участниц обсуждают геополитику, искусственный интеллект и восстановление Украины.

Кит Келлог уверен, что Путин ищет выход из ситуации из-за больших потерь и понимает, что не сможет выиграть войну. Он выразил соболезнования украинцам, которые переживают тяжелую зиму с аномально низкими температурами.

Россия – нефте-бензиновое государство, поэтому удары по "Роснефти", "Лукойлу" и блокирование экспорта через Балтийское море нанесут ей серьезный ущерб.

Путин дойдет до момента, когда не сможет платить солдатам – и тогда произойдет то же, что с Николаем II. Все думают о России как о старом Советском Союзе, но это не так. У них нет экономической мощи, чтобы продавить это силой. Давление надо усиливать. Они не сломаются мгновенно – вы не увидите подписания мира на палубе "Нью-Джерси". Но увидите, как война постепенно угасает, и они уже не смогут ее перезапустить,

– сказал Келлог.

Также он отметил необходимость прямых экономических санкций против России со стороны США, в частности против крупнейших российских нефтяных компаний.

Кэллог в Украинском доме предположил, что может посетить Украину через две недели после поездки в Японию.

