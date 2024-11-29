Есть реальная проблема, – политолог о новом спецпредставителе США по делам Украины

Новым специальным представителем США по делам Украины станет генерал в отставке Кит Келлог. Именно он составил для новоизбранного президента так называемый "мирный план", которым якобы должна завершиться война России и Украины.

На должность спецпредставителя предлагались разные люди, с некоторыми из них пыталось налаживать контакты наше государство. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, добавив, что из потенциального списка исчезли определенные имена из-за коррупционных скандалов.

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Что не так с планом Кэллога

Назначение такого человека показывает общий вектор действий Трампа и то, как новоизбранный президент видит дальнейшее развитие событий. До этого ясности не было, но теперь стало понятно, что Трамп делает ставку на заморозку войны. По его мнению, это позволит решить украинскую проблематику по крайней мере на время своей каденции.

Реальная проблема в его предложениях, в этом плане заключается в том, что априори хоть одна из сторон будет сидеть за столом переговоров. Тогда на другую можно осуществлять методы давления, если вторая сторона не согласится,

– отметил политолог.

Мы видим, что Россия не собирается останавливаться, продолжает свое наступление на фронте, а в своей риторике не отходят от ультимативных позиций. Украинская сторона заявила, что сесть за стол переговоров можно только после возвращения контроля над территориями, которые принадлежали Украине до 24 февраля 2022 года.

"Это как раз показывает, что понимания нет, а в плане не указано, как будет действовать Америка, если две стороны не будут садиться за стол переговоров. Просто "умыть руки" США не смогут, потому что это будет подыгрывание Кремлю", – добавил Игорь Чаленко.

Чего хочет Россия

В реальности все не так просто, как описали в так называемых "мирных предложениях". Конечно, Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы получить хотя бы тактическую победу – прекращении огня по линии соприкосновения. Это может означать начало переговорного процесса.

Я не разделяю надежды людей, что война закончится в 2025 году. Думаю, эта тема затянется, ведь Россия будет пытаться получить что-то от Трампа, например, постепенное снятие санкций. Грубо будет предлагать это как ультиматум, чтобы остаться в переговорном процессе,

– предположил Игорь Чаленко.

Так страна-агрессор будет добиваться ослабления в различных сферах. Итак, тема переговоров на самом деле тяжелее, чем может показаться на первый взгляд. В этой ситуации Украине важно не потерять свою субъектность и проактивность.

К слову, после своего назначения Кит Келлог заявил, что неутомимо будет работать ради достижения мира "через силу в интересах Америки".