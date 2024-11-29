На посаду спецпредставника пропонувалися різні люди, з деякими з них намагалася налагоджувати контакти наша держава. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, додавши, що з потенційного списку зникли певні імена через корупційні скандали.

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Що не так з планом Келлога

Призначення такої людини показує загальний вектор дій Трампа й те, як новообраний президент бачить подальший розвиток подій. До цього ясності не було, але тепер стало зрозуміло, що Трамп робить ставку на замороження війни. На його думку, це дозволить розв'язати українську проблематику принаймні на час своєї каденції.

Реальна проблема в його пропозиціях, у цьому плані полягає в тому, що апріорі хоч одна зі сторін сидітиме за столом перемовин. Тоді на іншу можна здійснювати методи тиску, якщо друга сторона не погодиться,

– зауважив політолог.

Ми бачимо, що Росія не збирається зупинятись, продовжує свій наступ на фронті, а в своїй риториці не відходять від ультимативних позицій. Українська сторона заявила, що сісти за стіл перемовин можна тільки після повернення контролю над територіями, які належали Україні до 24 лютого 2022 року.

"Це якраз засвідчує, що порозуміння немає, а в плані не зазначено, як діятиме Америка, якщо дві сторони не сідатимуть за стіл перемовин. Просто "вмити руки" США не зможуть, бо це буде підігрування Кремлю", – додав Ігор Чаленко.

Чого хоче Росія

У реальності все не так просто, як описали у так званих "мирних пропозиціях". Звісно, Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб здобути хоча б тактичну перемогу – припиненні вогню по лінії зіткнення. Це може означати початок переговорного процесу.

Я не поділяю сподівання людей, що війна закінчиться у 2025 році. Думаю, ця тема затягнеться, адже Росія намагатиметься отримати щось від Трампа, наприклад, поступове зняття санкцій. Грубо пропонуватиме це як ультиматум, щоб залишитися у переговорному процесі,

– припустив Ігор Чаленко.

Так країна-агресорка добиватиметься послаблення у різних сферах. Отже, тема переговорів насправді важча, ніж може здатися на перший погляд. У цій ситуації Україні важливо не втратити свою суб'єктність та проактивність.

До слова, після свого призначення Кіт Келлог заявив, що невтомно працюватиме заради досягнення миру "через силу в інтересах Америки".