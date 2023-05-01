На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв: по меньшей мере есть 5 погибших

1 мая 2023, 16:10
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Reuters

1 мая на химическом заводе в Китае произошел мощный взрыв. В результате этого есть пострадавшие и жертвы.

Взрыв произошел на химическом заводе Sinochem. Он специализируется на производстве перекиси водорода, расположен в китайской провинции Шаньдун.

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Взрыв на химзаводе в Китае

По данным местных властей, взрыв произошел утром 1 мая на производстве перекиси водорода в провинции Шаньдун. На месте аварии начался сильный пожар.

Власти сообщают о пяти погибших и одном пропавшем без вести. Еще один человек получил ранения в результате взрыва.

Позже стало известно, что пожар был ликвидирован. В настоящее время причины аварии устанавливаются.

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Автор: Софія Ковнір