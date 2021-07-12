В Китае обрушилась часть отеля: многие люди пропали без вести
12 июля 2021 , 16:53Читати новину українською
Источник:Sina
В китайском туристическом городке Сучжоу 12 июля обрушилась часть отеля. Много людей пострадали. Спасатели вытащили из-под завалов 7 человек.
Их забрали в больницу. Известно, что 4 спасенных находятся в стабильном состоянии.
Кстати На газовом заводе в Сирии прогремел взрыв: поблизости была военная база США
Есть жертва
Медики оценивают состояние остальных троих спасенных как тяжелое. Врачи борются за их жизнь.
К сожалению, один человек погиб.
Многие люди исчезли
Еще 10 жителей отеля "Сидзи Кайюань" считают пропавшими без вести. Их ищут спасатели.
Причины разрушения и обстоятельства трагедии устанавливают.
Что известно об отеле
- Отель "Сидзи Кайюань" открыли лишь в 2018 году. Это было бюджетное учреждение.
- В отеле было 54 комнаты для гостей, а также банкетный зал и конференц-залы.
Похожая трагедия
- В округе Майами-Дейд 12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году, 24 июня рухнула.
- Погибли по меньшей мере 78 человек, а еще 62 человека считают пропавшими без вести.