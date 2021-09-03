В Китае запретили показывать по телевидению "недостаточно мужественных" мужчин

Власти Китая запретили показывать по телевизору "женственных мужчин". Таким образом реализуют государственную кампанию по усилению контроля над бизнесом и закреплению в обществе "официальной морали".

Президент Си Цзиньпин в четверг, 2 сентября, призвал китайцев к "национальному омоложению". Страна усилит давление на общественность и представителей медиасферы, чтобы навязать обществу "здоровое" видение во всех сферах – от бизнеса до религии.

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В коммунистической партии подчеркнули, что телевещатели должны "решительно покончить с женственными мужчинами и прочей ненормальной эстетикой". У детей дополнительно будут контролировать "нездоровое" внимание к знаменитостям.

"Феминные мужчины"

Речь идет о том, что звезды китайской эстрады очень следят за своим внешним видом и часто подражают японским и южнокорейским певцам и актерам. По мнению властей Китая, такое поведение не вдохновляет местных мужчин быть достаточно маскулинными.

Поэтому по телевизору не должны рекламировать "пошлых интернет-знаменитостей", а также восхищаться богатством и достатком. Зато в программах будут популяризировать традиционную китайскую культуру, демонстрировать революционную и социалистическую пропаганду.

Тотальный контроль в интернете и на телевидении

В Китае также усилят контроль над интернет-индустриями. Под "санкции" попали:

производители онлайн-игр;

соцсети;

гигант электронной коммерции Alibaba Group.

Правящая партия переживает, что компании из этих сфер стали слишком мощными и независимыми. Уже с четверга дети до 18 лет не могут играть в игры более 3 часов в неделю, запрещены развлечения в учебные дни. В то же время разработчиков игр обязали согласовывать новые продукты с правительством. Чиновники призвали их внедрять в игры больше националистических тем.

Телевещатели же должны контролировать, каких именно исполнителей приглашают к эфирам. Они обязаны избегать певцов и актеров, которые "нарушают общественный порядок" или "утратили мораль".

На платформе Weibo приостановили деятельность тысяч акауантов, которые касались сферы развлечений и были фан-клубами знаменитостей. Кроме этого, из китайской сети без объяснений исчезла популярная актриса Чжао Вэй. Ее имя также удалили из титров фильмов и телепрограмм.

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