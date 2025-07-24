Китай борется: чем США могут убедить Пекин ограничить помощь России

Единственный аргумент, который заставил бы Пекин резко ограничить поддержку России, это возвращение массовых западных инвестиций в китайскую экономику на уровне примерно 300 миллиардов долларов, которые привлекались до пандемии.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что сейчас инвестиционный поток упал до 16 миллиардов, а альтернативы Китаю на глобальном рынке пока нет.

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Почему Пекин не торопится обрывать связи с Россией?

Китай удерживает треть мирового экспорта и остается первым торговым партнером для большинства стран Запада, включая США и Украину. С такой долей глобальной торговли Пекин пока не испытывает критических ограничений и может позволить себе поддерживать Россию, не рискуя собственной экономикой.

"Китай борется. Китай пытается максимально своими мощностями запугать Соединённые Штаты Америки и весь мир, показать, что мы очень крутая страна, и мы и дальше продолжаем продавать свои товары", — сказал Городницкий.

Он добавил, что Пекин по-прежнему удерживает почти треть мирового экспорта и не несёт ощутимых потерь, поэтому не видит оснований сворачивать сотрудничество с Москвой.

Инвестиции как ключ к развороту Пекина

Городницкий напомнил, что в лучшие годы Китай привлекал до 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций, тогда как сегодня, только 16 миллиардов.

Чтобы заставить Пекин сократить его сотрудничество с Москвой, Соединенным Штатам придется предложить возвращение на довоенный уровень капиталовложений или по крайней мере показать четкий план такого роста.