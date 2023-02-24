Китай действительно хочет стать миротворцем, и Зеленский видит перспективу, – Пионтковский

В последние недели в мире снова раздаются тезисы о переговорах. В частности, Китай предложил свои "мирные инициативы".

Главная карта – это Си Цзиньпин. Он отправил министра иностранных дел КНР Ван И в Мюнхен, где тот пообщается с Энтони Блинкеном и Дмитрием Кулебой. Также министр приехал в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и Николаем Патрушевым. Об этом 24 Канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Мне нравится эта активность китайцев. Зеленский сказал, что украинским и китайским лидерам было бы хорошо встретиться и обсудить все", – отметил публицист.

Во время выступления в Мюнхене Ван И анонсировал "мирный план", предусматривающий окончание войны и установление мира.

Первый пункт – уважение территориальной целостности всех стран. Это очень хорошо. Второй пункт – учитывание законных озабоченностей всех стран. Это же типичный кремлевский язык. Все свои преступления они оправдывали "нашими озабоченностями" и "расширением НАТО",

– утверждает Пионтковский.

Конечно, Украина этот план отвергнет. То, что Зеленский хочет встретиться, не означает, что Украина будет серьезно обсуждать этот план. Но, по мнению Пионтковского, есть определенная положительная перспектива.

"Китай не рискнет сразу сказать: "Идите на границы 1991 года". Сначала речь пойдет о линиях 23 февраля 2022 года, а через несколько месяцев – переходный период, референдум в Крыму и прочее. Что-то похоже обсуждалось в Стамбуле весной", – отмечает публицист.

Украина должна будет пообещать то, чего хочет Россия: нейтральный статус, не вступать в НАТО и так далее. "НАТО умоляет Украину вступить! Они понимают, что это гарантия безопасности всего Запада", – отмечает Пионтковский.

Важным фактором является то, что Москве положат на стол лист бумаги, где будет написано о выводе оккупационных войск с территории Украины. По словам Пионтковского, нужно понимать состояние русской элиты: Китай для них – это все. Больше у них ничего нет. "Мнение о том, что война проиграна, и нужно думать, как из этого вылезать, полностью завладеет умами всего бункера, русской элиты и глубинного народа", – говорит Пионтковский.

В таком случае не придется ждать, пока генерал Валерий Залужный пройдет необходимые километры. Будет совершенно ясно, что он их пройдет.

Китай хочет сыграть очень полезную роль для всего мирового сообщества, а затем будет десятилетиями брать дивиденды за окончание войны и достижение мира. На этом фоне более благоприятно решать существенные вопросы со США,

– акцентировал Андрей Пионтковский.

Как отмечает публицист, заявление Зеленского о желании встретиться с китайцами свидетельствует о том, что президент получил надлежащую информацию. "На самом деле китайцы хотят вывезти Путина на длительное лечение", – считает публицист.

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