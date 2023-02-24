Головна карта – це Сі Цзіньпін. Він відправив міністра закордонних справ КНР Ван Ї до Мюнхена, де той поспілкуватися з Ентоні Блінкеном та Дмитром Кулебою. Також міністр приїхав до Москви, щоб зустрітися з Владіміром Путіним та Ніколаєм Патрушевим. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми "Мирний план" у тумані війни: які цілі переслідує Китай і як хоче використати Росію

Китаю вигідно стати миротворцем

"Мені подобається ця активність китайців. Зеленський сказав, що українським та китайським лідерам було б добре зустрітися й усе обговорити", – відзначив публіцист.

Під час виступу у Мюнхені Ван Ї анонсував "мирний план", який передбачатиме закінчення війни й встановлення миру.

Перший пункт – повага до територіальної цілісності усіх країн. Це дуже добре. Другий пункт – враховування законних стурбованостей усіх країн. Це ж типова кремлівська мова. Усі свої злочини вони виправдовували "нашими стурбованостями" й "розширенням НАТО",

– стверджує Піонтковський.

Звісно, Україна цей план відкине. Те, що Зеленський хоче зустрітися, не означає, що Україна серйозно обговорюватиме цей план. Але, на думку Піонтковського, є певна позитивна перспектива.

"Китай не ризикне одразу сказати: "Йдіть на кордони 1991 року". Спершу йтиметься про лінії 23 лютого 2022 року, а за декілька місяців – перехідний період, референдум в Криму та інше. Щоб схоже обговорювалося у Стамбулі навесні", – зауважує публіцист.

Натомість Україна повинна буде пообіцяти те, чого хоче Росія: нейтральний статус, не вступати до НАТО і таке інше. "НАТО благає Україну вступити! Вони розуміють, що це гарантія безпеки всього Заходу", – наголошує Піонтковський.

Важливим фактором те, що Москві покладуть на стіл лист паперу, де йтиметься про вивід окупаційних військ з території України. Потрібно розуміти стан російської еліти: Китай для них – це все. Більше в них нічого немає. "Думка про те, що війна програна, і потрібно думати, як з цього вилазити, повністю заволодіє розумами всього бункера, російської еліти й глибинного народу", – каже Піонтковський.

У такому випадку не доведеться чекати, поки генерал Валерій Залужний пройде необхідні кілометри. Буде абсолютно ясно, що він їх пройде.

Китай хоче зіграти дуже корисну роль для всієї світової спільноти, а потім десятиліттями братиме дивіденди за закінчення війни й досягнення миру. На цьому тлі сприятливіше вирішувати суттєві питання зі США,

– акцентував Андрій Піонтковський.

Як зауважує публіцист, заява Зеленського про бажання зустрітися з китайцями свідчить про те, що президент отримав належну інформацію. "Насправді китайці хочуть вивезти Путіна на довготривале лікування", – вважає публіцист.

Що відомо про ініціативу Китаю