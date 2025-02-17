Видим заинтересованность Китая, – Зеленский о роли Пекина в давлении на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что чрезвычайно важно привлекать Китай к давлению на российского диктатора Владимира Путина для окончания войны.

Такое заявление относительно роли Пекина глава государства сделал, находясь в Абу-Даби, во время онлайн-пресс-конференции с представителями украинских СМИ, передает 24 Канал.

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Как действует Китай

По мнению украинского лидера, Пекин заинтересован в том, чтобы добиться окончания войны в Украине.

Важно привлекать Китай способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы,

– сказал он.

Комментируя встречу украинских чиновников с министром иностранных дел Китая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, он назвал подобный диалог важным. По его мнению, обсуждение может быть продолжено "на другом уровне".

Также Владимир Зеленский отметил, что Украина должна поощрять другие государства давить на Россию для того, чтобы закончить войну в Украине. Не менее важным, по его словам, является участие в этом стран так называемого Глобального Юга.

Напомним, что глава МИД Китая Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что его страна поддерживает все усилия, направленные на восстановление мира в Украине и надеется на достижение справедливого соглашения.