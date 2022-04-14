Китай должен помочь остановить войну в Украине, иначе потеряет авторитет в мире, – минфин США
Источник:Reuters
Китай решил "соблюдать нейтралитет" в войне, которую Россия начала против Украины. По мнению США, одно из самых мощных государств в мире должно реагировать на подобные события совершенно иным образом.
Пекин решил не принимать никаких мер в отношении России, несмотря на нападение агрессора на Украину. Такая позиция может пошатнуть позиции Китая на мировой арене.
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Китай может потерять авторитет
По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, Китай должен активно помочь Западу прекратить войну, которую Россия развязала против Украины. Она убеждена – Пекин может найти рычаги влияния и заставить Россию прекратить нападение.
На отношение мира к Китаю и его готовность к дальнейшей экономической интеграции вполне может повлиять его реакция на наш призыв к решительным действиям в отношении России.
– заявила Йеллен.
Также она добавила, что у Китая очень выгодные экономические отношения с западными демократиями, поэтому должен проявлять более активную позицию.
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