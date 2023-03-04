Китай все еще рассматривает возможность предоставления смертоносной помощи России, – Белый дом

Китай может пойти на эскалационный шаг. В частности, предоставив смертоносную военную помощь России.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Заметим, что ранее Белый дом уже предупреждал о возможных действиях Пекина.

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Мы не верим, что они сняли это (возможность предоставления летальной помощи – 24 Канал) со стола,

– подчеркнул Кирби.

По его словам, администрация, Джо Байдена до сих пор не верит, что в Китае "приняли решение двигаться вперед".

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Российская агрессия поставила Китай в затруднительное положение, – Белый дом

Война, которую Кремль развязал против Украины, поставила Китай в затруднительное положение, когда любая поддержка России с его стороны усложнит отношения между Пекином и странами Европы и остальным миром. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы еще не видели, чтобы Китай сделал какие-то шаги (по предоставлению России – 24 Канал) летального оружия. Мы считаем, что российская война в Украине поставила Китай в затруднительное положение,

– подчеркнула официальная представительница Белого дома.

Также Жан-Пьер отметила, что США неоднократно высказывали свою позицию китайской стороне, в том числе во время встречи в Мюнхене госсекретаря Блинкена и китайского представителя Ван И. По словам спикера, эта тема проговаривалась "очень четко".