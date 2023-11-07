Китай начал подготовку: к разделу мира или Третьей мировой?

Что нас ожидает – Третья мировая или раздел мира между США и Китаем в результате взаимовыгодной договоренности? Попытаюсь проанализировать в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Последние месяцы, недели и дни во властных кругах Китая происходит куча интересного. И западные, и наши СМИ пытаются интерпретировать эти события, опираясь на неопределенные предположения, а с тех делают достаточно смелые прогнозы. От сближения Китая со Штатами к стремительной подготовке к атаке на Тайвань.

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Со своей стороны я уверен только в одном утверждении: не нужно делать из внутренних проблем Китая поспешные выводы относительно его внешних планов.

Проанализируем сначала внутренние проблемы Китая.

Странные увольнения и исчезновения в Китае

Итак, 24 октября министра обороны Китая, Ли Шаньфу, официально уволили с должности без объяснения причин. При этом Шаньфу не появлялся на публике с августа, что вызвало в западных СМИ кучу предположений: от его заключения до смерти. Кейс из Шаньфу очень интересен, поскольку роль минобороны в Китае помимо прочего публично-декоративна.

В КНР министр обороны не является главой генштаба (как, например, в России) и не планирует военные операции. Он отвечает за обеспечение армии (но не операционно), всяческие процессы вроде образовательного процесса армии и ее модернизации, ну и, конечно, выполняет представительную функцию. Реальная же власть в Китае принадлежит не министрам, а главам Центральных Комиссий в составе Центрального комитета Компартии Китая. Министры – теоретически – довольно легко заменяются собственными заместителями. То, что в случае с Шаньфу этого не произошло еще в августе, вызывает множество вопросов.

Вообще следует понимать, что все китайские министры – это своеобразный интерфейс партийного аппарата, необходимый для внешнего общения (например, на международных встречах). Важный аспект их роли состоит в том, чтобы избегать любых публичных скандалов. А таинственное исчезновение Шаньфу само по себе стало большим скандалом в глазах западного мира.

Китаю не впервые объяснять исчезновение кого-то из политической арены состоянием здоровья, как было с бывшим генсеком Ху Цзиньтао, которого буквально под руки вывели из зала президиума съезда компартии с кратким объяснением "он плохо чувствовал себя" (хотя, судя по видео, чувствовал себя он достаточно бодро и даже пытался сопротивляться).

Но в последнее время состояние здоровья удивительным образом ухудшилось в большом количестве высших чинов Поднебесной. Летом что-то произошло со здоровьем экс-министра иностранных дел Цинь Ганом, который также загадочно исчезнул. Его не слишком быстро заменили предшественником Ваном И.

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Эта замена не очень комфортна для Китая, потому что для Ван И это понижение статуса. И эта замена не очень комфортна для западных стран, потому что (кроме короткого времени на этом посту министра) Ван И является чисто партийным деятелем, а министров в Китае создали именно для того, чтобы демократическим лидерам не приходилось общаться с партийцами.

Ли Кецян, бывший глава Госсовета (аналог премьер-министра), вообще на днях внезапно скончался. Вот и здоровье Ли Шаньфу ухудшилось настолько, что два месяца он находился неизвестно где, а затем был уволен без особых разъяснений, как и почему.

Так что последние месяцы мы совершенно точно наблюдаем внутренний излом не просто китайской политической системы, потому что ее сломал сам Си Цзиньпин перед этим. Мы видим какие-то пертурбации в системе управления самого Си. Излом настолько явный, что знаменитая китайская привычка при всем держать улыбающееся лицо дала сбой.

Так что случилось с китайским министром?

Можно сделать несколько предположений, что произошло. Есть версия, что того же Шаньфу устранили на фоне возможной попытки Си построить курс на улучшение отношений с США. Министр обороны, находящийся под санкциями Штатов, стал неудобным для внешней дипломатии, поэтому должен был уйти. Но я считаю, что это маловероятная причина его увольнения – и тем более скандального исчезновения, которое этому увольнению предшествовало. Когда Ли Шаньфу назначали, это проблемой почему-то не было.

Более похоже, что оказалась какая-то системная проблема, связанная с китайским ВПК, и министру не посчастливилось быть с этой проблемой связанным. Можно предположить, что он оказался причастен к коррупции. Тем более что его предыдущей должностью было руководство отделом военных закупок.

Возможно, Си посмотрел, как весь невероятный всемирно известный российский ракетный потенциал, мягко говоря, явно не достигает поставленных Владимиром Путиным целей в войне с Украиной. И Си спросил с главы министерства, какого аналогичного китайского ракетного потенциала не трансформируется под современный формат ведения войны?

Ведь на фоне потенциального конфликта с Тайванем для властей Китая было бы крайне стыдно допускать те же ошибки, которые допустила Россия в Украине. И вот вдруг (возможно) оказалось, что все отчеты Шаньфу об успехах поставок, закупок и обслуживания ВПК китайской армии были несколько преувеличены.

Также нельзя исключать, что слом налаженной китайской системы происходит из-за того, что Си Цзиньпин перестает справляться с кучей обязанностей, которые сам на себя возложил. Управление Китаем идет через Центральные Комиссии в составе ЦК КПК, они должны выполнять аппаратные задачи. Этих комиссий, включая центральные партийные академии, центральные партийные школы и все остальные около 30, и председателем 11 (причем важнейших) из них является сам Си.

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Пока не ясно чего желает Си Цзиньпин

Можно только вообразить, насколько генсек боится делегировать полномочия другим, лично контролируя треть важных процессов в стране. Недоверие к большинству высших членов госаппарата однозначно говорит о том, насколько глава Китая завязал на себе управление и насколько отмежевал от него значительную часть даже очищенной лично им компартии. Возможно, это недоверие переросло в клиническую паранойю, которая, в свою очередь, превратилась в параноидальное устранение окружения при малейшем подозрении в недостаточной лояльности к лидеру.

Здесь следует отметить, что ближайшим окружением Си сегодня является Постоянный комитет Политбюро, состоящий в настоящее время из Си и еще шести человек. Количество лиц, непосредственно контролирующих Китай не очень велико и все эти люди – люди Си. Баланса представительства других кланов и групп в Китае уже нет.

Поэтому все отставки, которые мы видим, скорее всего, есть попытками Си провести какие-то реформы внутри собственной системы управление Китаем. Хотя эти попытки выглядят несколько травматичными, сделать однозначный вывод о целях этих реформ достаточно сложно. Из этого нельзя сказать, желает ли Си напасть на Тайвань и тем самым вызвать Третью мировую войну, или желает договориться с США о разделе мира.

Для того чтобы представить возможную цель деятельности Си, нужно анализировать какие-то другие сигналы. Желательно внешние.

Какие именно?

Китай готовится к новым конфликтам

Если мы хотим понять планы Китая, нам следует ориентироваться на реализацию каких-то вещей, которые потребуются Китаю в случае конфликта вокруг Тайваня. Мы можем задать себе два вопроса:

с какими внешними проблемами Китай столкнется в случае углубления конфликта с США и нападения на Тайвань?

Какие из этих проблем потребуют привлечения тысяч людей для их минимизации?

На такие вопросы ответ очень прост. Китай столкнется с санкциями США, возможно, ЕС, а также Южной Кореи и Японии. Разработка плана противодействия санкциям для такой диверсифицированной, большой и сложной экономики как китайская, к тому же столь связанной с экономиками Запада, потребует привлечения огромного количества людей. Скрыть их привлечение просто не получится, потому что для наработки решения потребуется публичная дискуссия. Этот маркет имеет количественные показатели, которые очень легко анализировать.

И что нам говорит этот маркер?

К сожалению, говорит, что Китай готовится к Третьей мировой войне. Ну или, если говорить дипломатически, Китай рассматривает вероятность усугубления конфликта с Западом как очень высокую.

В Китай пишут научные работы об обходе санкций

Простой анализ научных публикаций говорит нам, что количество научных работ по санкциям и возможным мерам противодействия им выросло в Китае на 50% за последние 12 месяцев. Статьи по этой теме пишут сотрудники и эксперты Центробанка Китая. Пишут брокеры, экономисты, центры исследований, как частные, так и государственные. И это не просто научные работы, пишущие о проблемах или анализе методе обхода санкций, которые использует Россия.

Эксперты предлагают решение для Китая о возможных методах обхода санкций или вообще создания замкнутых от Запада финансово-экономических систем, для того чтобы китайская экономика могла устоять после введения санкций за нападение на Тайвань.

Также пишут об обеспечении энергонезависимости Китая, обеспечении поставок пищи, нефти и оборудования для производства чипов. Все работы не просто академически рассматривают действия России, а конкретно прорабатывают проблемы и методы их решения именно в свете предстоящей операции Китая против Тайваня.

То есть, мы можем сказать, что и качественные и количественные показатели выбранного нами маркера свидетельствуют о том, что власти Китая запустили публичную дискуссию о том, как спасти китайскую экономику во время нападения на Тайвань.

Пекин планирует отказаться от доллара

Сложно сказать, слышат ли экспертов партийные лидеры, но Центробанк Китая наращивает свои золотые резервы 11 месяцев. Заказы только у одной компании производителя литографических аппаратов (изготовляют чипы) ASML за первые семь месяцев 2023 года выросли на почти 70%. То есть Китай производит аналогию российского импортозамещения. Акции китайских производителей литографического оборудования растут просто аномальными темпами, хотя причиной этого могут быть ограничения, которые власти Нидерландов ввели для ASML.

Китай по советам экспертов расширяет зону использования юаня. Он рассматривает возможность перевести всю торговлю ресурсами именно на юани, отказавшись от доллара, расчеты, в котором будут ограничены в случае введения санкций.

Пока можно отследить два основных варианта противодействия санкциям, которые предлагают эксперты. Условно изоляционный и условно интеграционный. Часть экспертов считает, что Китай должен построить фактически отдельную собственную экономику с союзными странами внутри мировой, так чтобы санкции Запада не смогли нанести Китаю сильный ущерб.

Другая часть экспертов наоборот считают, что нужно все сильнее интегрировать Китай как в экономику ЕС, так и в экономику США с целью создать такие условия, когда США и ЕС будет проще сдать Тайвань, чем ввести санкции, стоимость которых будет критической не только Китаю. но и для США из ЕС.

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Но самое главное, что все предложения рассматриваются именно в свете готовности и решительности Китая начать операцию против Тайваня.

Поэтому мы можем сказать, что именно этот маркер утверждает, что Китай готовится не к нормализации отношений с США, а к ухудшению этих отношений. Вопросы только как в Китае будут противостоять проблемам от ухудшения этих отношений. Замечу, что в случае, когда методом противодействия будет выбран интеграционный процесс, непродолжительное улучшение отношений с США не будет свидетельствовать об отказе Китая от нападения на Тайвань. Это будет иллюзией подобной той, которую создал для Израиля ХАМАС перед собственным нападением.

Однако хочу предостеречь читателей. Делать выводы из одного маркера (хотя и столь мощного) так же ошибочно, как и делать их по анализу внутриполитических разборок в Китае.

Но общий анализ всех возможных маркеров – это научная работа, которую невозможно сделать в пределах колонки.