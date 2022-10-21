Китайский дракон готовится к великой войне: что задумал Си Цзиньпин

Китайский лидер Си Цзиньпин на съезде коммунистической партии озвучил очень важную речь, где подвел итог своей работы за последние 5 лет и очертил план на предстоящее пятилетие. Но на этот раз его выступление обещает стать переломным для внутренней политики Китая и формированием внешнеполитических отношений с другими странами.

Си Цзиньпин пытается сохранить власть и пойти на третий срок своего правления, что до этого времени делали только два самых известных китайских лидера — Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.

Интересно Путин теряет китайский иммунитет: почему Пекин отворачивается от России

Если Коммунистическая партия Китая (КПК) поддержит его, это будет означать, что курс на глобальную конфронтацию с Западом будет сохранен, а изменений в политике Китая в ближайшее время точно не произойдет.

Си Цзиньпин и Тайваньский вопрос

Китайские власти в очередной раз подчеркнули, что объединение с Тайванем никогда не исчезнет с повестки дня в Китае. Си отдельно подчеркивает, что Пекин стремится к мирному объединению с Тайванем, однако не исключает и силового решения этой "проблемы". Такой вывод поднял волну оваций в зале, где находились 2400 делегатов КПК.

Речь Си Цзиньпиня перед коммунистической партией: смотрите видео

Мы настаиваем на стремлении мирного воссоединения с наибольшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры,

– заявил китайский лидер.

При этом в США пришли к выводу, что Си Цзиньпин будет действовать более решительно и агрессивно в этом вопросе. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Китай принял решение захватить Тайвань в гораздо более быстрый срок, чем считалось ранее. Блинкен подчеркнул, что статус-кво по отношению к Тайваню больше не удовлетворяет китайские власти.

Гонконгский сценарий, о котором постоянно упоминают в Пекине, не устраивает сам Тайвань, ведь подавление демократии в Гонконге стало мощным сигналом того, что принцип "одна страна – две системы" будет разрушен Коммунистической партией Китая при первой же возможности. Таким образом, силовой вариант "объединения" материкового Китая с Тайванем становится все более вероятным.

Китай строит армию, готовясь к войне

Вопрос военных сил Китая также стал одним из основных в речи Си Цзиньпина перед КПК. Си подчеркнул планы создать армию мирового уровня уже к 2027 году. Таким образом, Китай пытается приблизиться к паритету в конвенционных силах с США в ближайшие 5 лет.

Таким образом, можно предположить, что Китай готовится к великой войне за Тайвань на исходе вероятного третьего срока Си Цзиньпина. К такому выводу пришли и в ЦРУ. В американской разведке заявили, что китайский лидер уже поручил своей армии готовиться к захвату острова.

Успех по этому делу мог бы дать очередной толчок к еще большему цементированию власти в руках Си и стать мощной "рекламой" его четвертого срока. Конечно, Китай все еще очень сильно отстает от США в вопросах вооружения, однако скорость, с которой Китай усиливает свою армию, тоже поражает. И в этом вопросе Си Цзиньпин готов уступить одну из важнейших составляющих своей политической системы, а именно социальные программы и борьбу с бедностью.

Больше без процветания

Спешка Си Цзиньпина в создании мощной армии может обойтись Китаю ограничением социальных расходов для населения. Китай давно подчеркивал, что его путь уникален, а модель их управления базируется на качественном росте и достижении "всеобщего процветания". И вот именно от "всеобщего процветания", похоже, придется отказаться.

В своей речи Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул важность экономии и еще больше поощрил бережливость. Эти тезисы не звучали в его речи пятилетней давности, что может означать частичное изменение курса.

Мощная армия нуждается в увеличении расходов, а на фоне определенного количества экономических и энергетических кризисов внутри Китая, простые китайцы будут вынуждены вернуться к усиленному режиму экономии.

Однако не только рабочий класс претерпевает изменения в своем бюджете. Чтобы сбалансировать эти процессы, Китай одобрил ряд решений о перераспределении средств у богатых китайских бизнесменов, фактически потерявших большую часть собственного капитала в пользу государства.

Такая практика вызывала определенное количество сомнений, потому что, на первый взгляд, действительно помогает китайской плановой системе справиться с текущими вызовами, а с другой — отторгает иностранных инвесторов, что может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе.

Уверенности, что китайское государство фактически не "раскулачит" твой капитал больше нет, так что такие решения правительства оказали серьезное влияние на инвестиционный климат в Китае.

Навязчивая идея "нулевого ковида"

Миллионы китайцев внимательно слушали речь Си Цзиньпина, сохраняя надежду, что сверхжесткие запреты, касающиеся ковида, будут наконец-то упрощены, ведь подход китайских властей к борьбе с коронавирусом все больше напоминает настоящие репрессии.

Однако Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, что Китай будет добиваться так называемой "политики нулевого ковида", то есть жесткие ограничения в крупных городах будут сохраняться до тех пор, пока ковид полностью не будет взят под контроль.

, что это все больше напоминает чисто политическое решение Си Цзиньпина, причем ориентированное не на внутреннюю политику Китая, а наружу. На Генассамблее ООН, когда ковид был на пике своей актуальности, Си Цзиньпин в своей речи подчеркивал, что Китай так быстро смог справиться с эпидемией именно из-за своей плановой системы, которая помогла в сжатые сроки мобилизовать население и все уровни государственного управления. Таким образом, он подчеркивал преимущества авторитарного планового подхода над западными демократиями.

И действительно, Китаю тогда удалось существенно минимизировать влияние коронавируса на собственную экономику и предотвратить большое количество жертв среди населения, особенно в первые месяцы пандемии.

Однако прошло два года, и сегодня, когда весь мир пришел к более либеральному и взвешенному подходу к ковиду, китайская модель все больше напоминает какую-то идею-фикс и борьбу с ветряными мельницами. Пекин хочет полностью убрать коронавирус, пренебрегая общественными потребностями.

Китайский бунт в соцсетях нацелен на Си

Жесткий подход к борьбе с коронавирусом приводит к невиданной ранее критике в сторону китайского правительства и лично Си Цзиньпина. Лозунги с нападками на китайского лидера вывесили одинокие протестующие над пекинским мостом, а затем эта тенденция распространилась и в нескольких других городах Китая.

Среди них: Гонконг, Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, что говорит о том, что именно жители мегаполисов крайне не удовлетворены ковид-политикой китайского правительства.



Жители мегаполисов недовольны политикой Си/CNN

Мы хотим еду, а не ПЦР-тесты. Мы хотим свободы, а не локдаунов и контроля. Мы хотим уважения, а не лжи,

– написано на одном из баннеров.

Китайская машина цензуры пытается заблокировать антиправительственные призывы и всеми силами сражается с распространением этого недовольства. Однако протестные голоса все равно пробиваются сквозь блокаду китайского цензора.

Больше всего антиправительственных призывов люди пишут в общественных туалетах, которые защищены от камер видеонаблюдения / скриншот из китайских соцсетей

Ожидать реально масштабных протестов в Китае не стоит, потому что даже критику действующей власти там наказывают реальным заключением. Однако подобное недовольство видят и другие члены партии, оппозиционно настроенные на идею предоставлять Си Цзиньпину возможность остаться у власти.

У Си остается путь только к войне

Си Цзиньпин, похоже, постепенно уходит от налаживания дел внутри Китая. Ряд экономических кризисов и сомнительных решений по распределению капитала может вогнать Китай в кризис, когда экономика хоть и продолжит расти, но не столь мощными темпами, которые до этого поддерживали популярность китайского лидера. При этом жесткая политика против ковида отворачивает от него жителей наиболее населенных городов в стране.

Если партия все же поддержит идею оставить Си на третий срок, он будет вынужден показать сильный результат своего правления. Пока у него нет ничего, кроме "воссоединения" с Тайванем, что бы он мог использовать как собственное достижение.

В то же время, учитывая позицию США по защите демократии на Тайване, прямого столкновения американской и китайской армий в таком сценарии вряд ли удастся избежать.