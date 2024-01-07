Китай борется с коррупцией в армии, потому что готовится к войне – Bloomberg

Китай настроен готовиться к войне. Об этом свидетельствует чистка в армии Китая после обнаружения корпуции там.

Лидер Китая Си Цзиньпин провел в Вооруженных Силах масштаб чистку на фоне коррупции. Именно коррупция помешала его усилиям провести модернизацию армии и подвергла сомнению способность КНР вести войну.

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Ракеты были наполнены водой

Американские чиновники убеждены, что из-за коррумпированности ракетных сил Китай не смог бы вести войну в ближайшие несколько лет.

Разведчики Соединенных Штатов Америки привели несколько примеров коррупции. К примеру, ракеты были наполнены водой вместо топлива, а поля ракетных шахт не способны запускать ракеты из-за неисправных крышек.

За последние полгода расследование коррупции в Китае под чистку попали более 12 чиновников обороны. По стране прокатилась волна и публичных, и необъявленных увольнений.

Такие чистки указывают на то, что лидер Китая настроен для подготовки армии к войне.

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