Китай борется с коррупцией в армии, потому что готовится к войне – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Китай настроен готовиться к войне. Об этом свидетельствует чистка в армии Китая после обнаружения корпуции там.
Лидер Китая Си Цзиньпин провел в Вооруженных Силах масштаб чистку на фоне коррупции. Именно коррупция помешала его усилиям провести модернизацию армии и подвергла сомнению способность КНР вести войну.
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Ракеты были наполнены водой
Американские чиновники убеждены, что из-за коррумпированности ракетных сил Китай не смог бы вести войну в ближайшие несколько лет.
Разведчики Соединенных Штатов Америки привели несколько примеров коррупции. К примеру, ракеты были наполнены водой вместо топлива, а поля ракетных шахт не способны запускать ракеты из-за неисправных крышек.
За последние полгода расследование коррупции в Китае под чистку попали более 12 чиновников обороны. По стране прокатилась волна и публичных, и необъявленных увольнений.
Такие чистки указывают на то, что лидер Китая настроен для подготовки армии к войне.
Какую роль сейчас играет Китай в войне России против Украины
- Китай наблюдает за войной в Украине, чтобы рассмотреть слабые стороны России. Он хочет противостоять Западу, поэтому ему интересно, сколько продержится Владимир Путин. напал на цивилизованный мир. Такое мнение 24 канала озвучил политолог Олег Лесной. По его словам, Россия может стать прокси Китаем.
- Он предположил, что Пекин уже рассматривает Россию сырьевой придаток. Если страна-агрессорка станет прокси Китая, КНР будет существенно наращивать свои возможности.
- Китай намерен атаковать Запад, поэтому сейчас наблюдает Россию. Пекин хочет увидеть, как эффективно и как долго Владимир Путин сможет воевать против Украины, которая сейчас защищает весь цивилизованный мир.