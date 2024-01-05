Умерить правительства Северной Кореи и Ирана, который, вероятно, тоже помогает стране-агрессору, могло бы санкционное давление со стороны Запада. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что, однако, санкции уже не будут такими действенными, как раньше.

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Как Запад может противодействовать КНДР и Ирану

В настоящее время эти режимы вместе с российским формируют так называемую "ось зла". Также можем вспомнить о Китае, который фактически позволяет Северной Корее и Ирану предоставлять России разные военные мощности, в частности артиллерийские, а, возможно, и баллистические ракеты.

Что касается Ирана, то он уже много лет выстраивает антизападную политику. Еще в 2022 году, когда эта страна предоставила России беспилотные летательные аппараты, стало ясно, что следующими могут быть баллистические ракеты, которые есть в арсенале Ирана и которые он сам производит.

Не стоит исключать, что в ближайшее время это может произойти. К сожалению, так было с "Шахедами". Уже есть информация, что на поле боя замечают прилеты именно иранских "Шахедов", а также северокорейские артиллерийские снаряды. Очевидно, эта тенденция будет продолжаться и мы увидим еще больше разного рода таких "подарков" со стороны режимов, дружественных Кремлю,

– сказал Станислав Желиховский.

В этой ситуации Китай играет немаловажную роль, ведь именно он дает возможность КНДР передавать оружие. Также Пекин может непосредственно предоставлять продукты двойного назначения. Даже сейчас раздаются призывы, чтобы усилить санкции, в частности, против тех, кто помогает России их обходить.

Следует сделать невозможным, чтобы Владимир Путин получал оружие, в том числе с контрабандными компонентами. Понятно, что очень много всего идет из Китая и Северной Кореи, которая является одной из тех стран, которая лучше всего умеет обходить санкции, подделывать разного рода компоненты.

– заметил эксперт-международник.

Следовательно, Запад, вероятно, будет усиливать давление на эти режимы. Но надо учитывать, что ограничения могут лишь на время приостановить поставки, ведь Россия быстро находит разные способы, чтобы их обойти. Для этого привлекают новые страны.

Как КНДР помогает России