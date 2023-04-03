На ошибках России: как война в Украине помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань
Китай активно готовится к войне против Соединенных Штатов, результатом которой он видит захват Тайваня. В настоящее время Пекин заинтересован в сохранении статуса-кво в войне России против Украины.
Об этом в эфире 24 Канала заявил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, Китай хочет помогать России, не попадая под санкции и зарабатывая деньги с Запада.
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Китай учится на ошибках России
Аналитик отмечает, что Запад постоянно демонстрирует Китаю, что придерживаться такой позиции невозможно. Так что Пекину придется делать выбор – между тем, что он должен и хочет делать.
Мы понимаем, что позиция Украины такова, что находится в пределах общих западных потуг. То есть мы должны действовать совместно и вместе. Я думаю, это правильная позиция,
– подчеркнул Артур Харитонов.
Он также согласился с мнением, что Китаю выгодна слабая Россия. Мол, тогда он может "выкачивать" из нее абсолютно все, доводя до состояния "обморока".
"Китай не планирует ее оккупировать и колонизовывать в прямом смысле, но он ее экономически и финансово уже покорил и будет покорять дальше. Все, что существует в России сейчас, в том числе деньги на войну, существуют благодаря Китаю", – заявил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".
В то же время, он подчеркнул, что для Китая выгодно иметь Россию как целое государство, а между тем еще и учиться на российских ошибках. Их Пекин изучает, глядя на российскую войну в Украине.
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Подготовка к войне с Тайванем
Собеседник убежден, что Китай является абсолютным единомышленником россиян. Потому они и остаются сообщниками.
В построенной Китаем конъюнктуре, где существует он, Москва, Иран и все их сателлиты, они же заявляют, что с ними "львиная часть мира". Время от времени они еще записывают туда Индию, но это очень дерзкий шаг, ведь Индия не считает себя на стороне Китая,
– подчеркивает Артур Харитонов.
По его словам, лидеры этого авторитарного мира противопоставляют его либерально-демократическому порядку и хотят с ним бороться всеми возможными способами.
"Китай все еще зависит от торговли с Западом, и это все еще сдерживает его от определенных действий. Но это лишь вопрос времени, когда он будет готов отступить от определенных бенефиций к увеличению агрессии", – заявил специалист.
Китай в войне России против Украины
- Лидер Китая Си Цзиньпин во второй половине марта совершил визит в Россию. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Вскоре после этого украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с Си. В Китае ответили, что такой разговор возможен.
- Аналитики New York Times недавно опубликовали материал, в котором рассказали, что Китай готовится к войне с Тайванем на уроках России. Для этого Пекин изучает ошибки, которые Москва допустила в ходе агрессии против Украины.