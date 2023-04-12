Такое мнение в эфире 24 Канала выразил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, в Штатах очень серьезно рассматривают военную угрозу со стороны Китая.
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США важно поражение России
Рашкин отметил, что ситуация вокруг Тайваня продолжает "накаляться". По его мнению, чем дольше России удается продолжать войну в Украине, тем больше это создает ощущение, что Китай все-таки нападет на Тайвань.
Ощущение, что все движется к военной развязке, к сожалению, только увеличивается. Наша цель "навалять" Путину так, чтобы Китаю не хотелось. Возможно, контрнаступление нашей дипломатии с Китаем поможет показать им, что удары идут в обе стороны, что это плохо закончится для КНР.
– сказал он.
Политик из США вспомнил заявления лидера Китая Си Цзиньпина о том, что он хочет, чтобы китайская армия была готова к войне с Тайванем к 2027 году. Поэтому США очень серьезно рассматривают военную угрозу со стороны Китая.
Рашкин о ситуации вокруг Тайваня: смотрите видео
Китай провел военные учения по окружению Тайваня
- Министерство обороны Тайваня сообщило, что Национально-освободительная армия Китая 8 апреля начала учения по окружению Тайваня. Позже в Тайванском проливе зафиксировали 42 истребителя китайской армии и 8 кораблей. 29 из обнаруженных самолетов пересекли северную, центральную и южную срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации ПВО Тайваня.
- Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что США могут направить войска в Тайвань, если Китай атакует остров. Чиновники полагают, что американцы поддержат это решение.
- Как пишет Reuters, вооруженные силы Китая имитировали удары по "ключевым целям" Тайваня во время второго дня учений вокруг острова. Министерство обороны Тайваня сообщило о многочисленных вылетах китайской авиации.