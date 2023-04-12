Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, у Штатах дуже серйозно розглядають військову загрозу з боку Китаю.

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Рашкін зазначив, що ситуація навколо Тайваню продовжує "розжарюватись". На його думку, чим довше Росії вдається продовжувати війну в Україні, тим більше це створює відчуття, що Китай все-таки нападе на Тайвань.

Відчуття, що усе рухається до військової розв’язки, на жаль, тільки збільшується. Наша ціль "надавати" Путіну так, щоб Китаю не кортіло. Можливо, контрнаступ нашої дипломатії з Китаєм допоможе показати їм, що удари йдуть в обидві сторони, що це погано закінчиться для КНР,

– сказав він.

Політик зі США пригадав заяви лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що він хоче, щоб китайська армія була готова до війни з Тайванем до 2027 року. Тому США дуже серйозно розглядають військову загрозу з боку Китаю.

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