Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, у Штатах дуже серйозно розглядають військову загрозу з боку Китаю.
До теми Китайські військові вчаться брати Тайвань в оточення, – Міноборони Тайваню
США важлива поразка Росії
Рашкін зазначив, що ситуація навколо Тайваню продовжує "розжарюватись". На його думку, чим довше Росії вдається продовжувати війну в Україні, тим більше це створює відчуття, що Китай все-таки нападе на Тайвань.
Відчуття, що усе рухається до військової розв’язки, на жаль, тільки збільшується. Наша ціль "надавати" Путіну так, щоб Китаю не кортіло. Можливо, контрнаступ нашої дипломатії з Китаєм допоможе показати їм, що удари йдуть в обидві сторони, що це погано закінчиться для КНР,
– сказав він.
Політик зі США пригадав заяви лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що він хоче, щоб китайська армія була готова до війни з Тайванем до 2027 року. Тому США дуже серйозно розглядають військову загрозу з боку Китаю.
Рашкін про ситуацію навколо Тайваню: дивіться відео
Китай провів військові навчання з оточення Тайваню
- Міністерство оборони Тайваню повідомило, що Національно-визвольна армія Китаю 8 квітня розпочала навчання по оточенню Тайваню. Пізніше у Тайванській протоці зафіксували 42 винищувачі китайської армії та 8 кораблів. 29 із виявлених літаків перетнули північну, центральну та південну серединну лінію Тайванської протоки й увійшли в зону ідентифікації ППО Тайваню.
- Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що США можуть направити війська у Тайвань, якщо Китай атакує острів. Чиновники вважають, що американці підтримають це рішення.
- Як пише Reuters, збройні сили Китаю імітували удари по "ключових цілях" Тайваню під час другого дня навчань навколо острова. Міністерство оборони Тайваню повідомило про численні вильоти китайської авіації.