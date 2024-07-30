К 2050 году: какие территориальные вопросы с Россией хочет решить Китай

Китаю безразлично, кто сидит в Кремле – Владимир Путин или кто-то другой. Он перед всеми странами изображает "рамки цивилизации" и совсем иначе видит мир. Китай уверен, что за последние 500 лет именно он является главным государством на Земле.

Любое государство, по мнению Пекина, является геополитическим препятствием. Земля как заземление для Китая чрезвычайно важна. Это 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что страна не случайно устроила экспансию в Африку и покупает целые государства.

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Что задумал Китай

Асланян отметил, что Китаю без разницы, кто и какого роста сидит на "троне" в Кремле. Пекин имеет четкий план вторжения в любую страну: сначала экономического, а в случае необходимости военного. У китайцев нет понятия "друзья" или "враги", а только выгода. Это такая их культурологическая особенность.

Китай не имеет чувства стыда. То, за что подавляющему большинству стыдно, для Китая это повод улыбнуться и сказать, мол, "сам дурак". Страна в целом имеет иное представление о совести и морали. Именно поэтому с китайцами почти невозможно ни о чем договориться.

В то же время Китай с любым Путиным ради собственной выгоды сможет договориться и сделать его своим вассалом. Потом условно будет какой-то Сталин, то они и с ним договорятся. Неважно, кто сидит. Китай имеет свои интересы, и четко их описал,

– отметил Сергей Асланян.

Пекин до 2050 года планирует решить территориальные вопросы с Россией, учитывая "подписанный лживым путем Нанкинский договор между Великобританией и Китаем в 1842 году". По мнению Асланяна, Восток принадлежит Пекину, но в те времена он был слаб, поэтому Россия пошла на невыгодное соглашение. В то же время через 200 лет все должно стать на свои места.

По результатам мирного договора, Великобритания получила в пожизненное пользование остров Гонконг, а также открыла свои торговые представительства в городах Шанхай, Нинбо, Амой, Фучжоу и Кантон, создав доминирующие условия для британской колониальной торговли.

Первая опиумная война стала началом длительного периода ослабления государства и гражданской смуты в Китае, что привело к закабалению страны со стороны европейских государств и долговременной депопуляции населения. Так, в 1842 году население Китая составляло 416 118 200 человек, из них 2 миллиона – наркоманов, в 1881 году – 369 183 000 человек, из них 120 миллионов – наркоманов.

Источник: Википедия

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В китайской прессе приграничных провинций с Россией пишут интересную информацию, что не нужно достигать дисбаланса между инвестиционной привлекательностью наших регионов и смежных территорий по ту сторону. Простыми словами: "Поселимся в России и займемся освоением территорий, кроме нас здесь никто не живет, а когда наступит момент, уже не нужно будет палками отбирать землю, она и так наша".