Будь-яка держава, на думку Пекіна, є геополітичною перешкодою. Земля як заземлення для Китаю надзвичайно важлива. Це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що країна не випадково влаштувала експансію в Африку та купує цілі держави.

Дивіться також Китай хоче зіграти роль миротворця у війні Росії проти України перед виборами у США, - Boomberg

Що задумав Китай

Асланян зазначив, що Китаю без різниці, хто і якого зросту сидить на "троні" у Кремлі. Пекін має чіткий план вторгнення в будь-яку країну: спочатку економічного, а в разі потреби воєнного. У китайців нема поняття "друзі" чи "вороги", а тільки вигода. Це така їхня культурологічна особливість.

Китай не має відчуття сорому. Те, за що переважній більшості соромно, для Китаю це привід посміхнутися і сказати, мовляв, "сам дурень". Країна загалом має інакше уявлення про совість та мораль. Саме через це з китайцями майже неможливо ні про що домовитися.

Водночас Китай з будь-яким Путіним задля власної вигоди зможе домовитися і зробити його своїм васалом. Потім умовно буде якийсь Сталін, то вони й з ним домовляться. Байдуже, хто сидить. Китай має свої інтереси, і чітко їх описав,

– зазначив Сергій Асланян.

Пекін до 2050 року планує розв'язати територіальні питання з Росією з огляду на "підписаний брехливим шляхом Нанкінський договір між Великою Британією та Китаєм у 1842 році". На думку Асланяна, Схід належить Пекіну, але у ті часи він був слабкий, тому Росія пішла на невигідну угоду. Водночас через 200 років усе має стати на свої місця.

За результатами мирного договору, Велика Британія отримала у довічне користування острів Гонконг, а також відкрила свої торгові представництва у містах Шанхай, Нінбо, Амой, Фучжоу та Кантон, створивши домінуючі умови для британської колоніальної торгівлі.

Перша опіумна війна стала початком тривалого періоду послаблення держави і громадянської смути в Китаї, що призвело до закабалення країни з боку європейських держав і довготривалої депопуляції населення. Так, у 1842 році населення Китаю становило 416 118 200 осіб, з них 2 мільйони – наркоманів, у 1881 році – 369 183 000 осіб, з них 120 мільйонів – наркоманів.

Джерело: Вікіпедія

Цікаво Китайський космічний корабель запідозрили у таємному військовому використанні

У китайській пресі прикордонних провінцій з Росією пишуть цікаву інформацію, що непотрібно досягати дисбалансу між інвестиційною привабливістю наших регіонів та суміжних територій по той бік. Простими словами: "Поселимося у Росії та займемося освоєнням територій, окрім нас тут ніхто не живе, а коли настане момент, уже не потрібно буде палицями відбирати землю, вона і так наша".