Стратегия изменилась: может ли Китай стать посредником в переговорах Украины и России
- Китай заявил о готовности быть посредником в переговорах Украины и России, но Украина не поддерживает это предложение из-за отсутствия нейтральности Китая.
- Китай отказался от своей "формулы мира", которую продвигал вместе с Бразилией.
- США не активно реагируют на предложения Китая, что побуждает Пекин попробовать выступить как альтернатива в переговорах.
В Китае в очередной раз заявили, что готовы стать посредниками или даже одним из гарантов соблюдения мира в Украине. При этом официальный Пекин продолжает называть россиян своими друзьями.
Украина точно не поддержит предложение Китая о посредничестве. Как пояснил 24 Каналу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, эту страну нельзя назвать нейтральной.
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Китай сменил стратегию
Пекин не может обеспечить нейтральность своей позиции и не подыгрывать российской стороне. Китайцы откровенно сказали, что являются партнерами и друзьями с россиянами, поэтому надеяться на беспристрастность не приходится. А именно она является необходимой, чтобы выступать модератором.
Важная вещь заключается в том, что в Китае наконец отказались от собственной "формулы мира". Долгое время они настаивали на своем сценарии урегулирования войны, который разработали вместе с Бразилией еще в 2023 году. Тогда эти страны также хотели стать посредниками в российской агрессии против Украины.
Сейчас они уже отошли от этой формулы и готовы просто быть площадкой для прямых переговоров Киева и Москвы. Надо заметить, что по меньшей мере их стратегия изменилась,
– подчеркнул Александр Краев.
Почему Китай озвучил предложение именно сейчас
Интересно, что США не слишком активно реагируют на такие заявления. Администрацию Дональда Трампа не слишком интересуют внутренние кризисы Китая. К тому же американцы пытаются перекрывать их собственными провокационными внешнеполитическими активностями, например, с Гренландией или выселением мигрантов.
Пока Трамп сконцентрирован исключительно на российско-украинском треке. Он не видит других, дополнительных плоскостей. Не говорит о санкциях против Китая, о расширении давления на Пекин, чтобы заставить Москву на переговоры,
– заметил Александр Краев.
Китай, увидев отсутствие прямого давления на себя, увидев невозможность администрации Трампа быстро достичь результатов, и пассивность самой России в переговорах – понял, что это его время. Пекин решил показать себя как альтернативу тому, что происходит.