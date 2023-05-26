Вот так "мирный план": Ли Хуэй предлагает оставить за Россией оккупированные территории, – WSJ

Представитель Китая Ли Хуэй, который занимается дипломатическим урегулированием войны в Украине, во время поездки по Европе призвал правительства стран добиться немедленного прекращения боевых действий с сохранением за Россией контроля над оккупированными ею украинскими регионами.

Об этом пишет ведущее американское издание, напоминая, что Ли Хуэй в этом месяце посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.

Смотрите также Новые экономические соглашения между Китаем и Россией уже подписаны, несмотря на критику Запада, – Reuters

Там он призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, прежде чем он распространится.

Дипломаты Украины, Польши, Франции, Германии и Бельгии заявили, что тесно координировали свои действия, чтобы убедиться, что Ли получил одинаковый месседж от европейских союзников.

Что об этом говорит Запад

В то же время западные чиновники заявили, что пока рано отвергать усилия Пекина, но поставили под сомнение способность Китая действовать как честный посредник в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой. Чиновники подчеркнули, что не считают, что мир возможен до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины.

Мы объяснили, что замораживание конфликта не в интересах международного сообщества, если не будет вывода российских войск,

– сказал дипломат, разговаривавший с Ли.

По словам дипломата, Ли сказали, что "невозможно разделить Европу и Америку" и что Европа не прекратит поддержку Украины.

"Они, вероятно, испытывают единство Запада и пробуют проявить инициативу", – сказал другой дипломат.

Администрация Байдена скептически относится к намерениям Пекина как миротворца из-за его тесных отношений с Москвой. В марте Белый дом пытался предотвратить ожидаемый призыв Пекина к прекращению огня, а его представитель заявил, что такой шаг станет "фактически ратификацией российского завоевания". Европа в целом солидарна с Вашингтоном в том, что без вывода российских войск мир в Украине невозможен.

Китай не хочет, чтобы Россия проиграла в войне

Еще один собеседник WSJ подчеркнул, что главные интересы Китая заключаются в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от применения ядерного оружия. Заметим, что в марте китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным, говоря о дружбе и "схожих целях".

По данным издания, европейские дипломаты заявили, что во время встреч с Ли они пытались донести три ключевых месседжа:

Китай должен продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она не использовала ядерное оружие,

не оказывать военную помощь России и осудить агрессию Москвы.

Они также попросили Ли поддержать международные усилия по обеспечению Запорожской атомной электростанции, захваченной Россией.