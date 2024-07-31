Китай и КНДР помогают российскому ВПК: какую позицию высказал Кулеба на переговорах в Пекине

Китай заверил украинских дипломатов, что не будет поставлять России оружие для ведения войны против Украины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, министр Кулеба напомнил позицию Украины, что военная поддержка для государства-агрессора, предоставление оружия недопустимы.

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"Мы получили ответ, который Китай озвучивал ранее о том, что Китай не предоставлял и не будет предоставлять оружие России и, кроме того, усиливает экспортный контроль, в частности за гражданскими дронами", – сказал спикер.

Как рассказал представитель украинского МИД, Китай также усиливает экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами, чтобы их не передавали России.

"Тема звучала подробнее. Я не все детали могу раскрыть", - добавил он.

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Георгий Тихий добавил, что также обсуждалось усиление сотрудничества России с Северной Кореей, которое увеличивается в нарушение санкций Совета Безопасности ООН. По его словам, этот вопрос не может не волновать азиатские страны и Китай как самого мощного игрока в регионе.

Спикер подчеркнул, что Киев считает это серьезным фактором для беспокойства, на который надо обращать внимание, ведь сотрудничество между Россией и Северной Кореей не несет безопасность для Азии, а наоборот дестабилизирует ситуацию.

Справочно. С 23 по 25 июля Кулеба совершил визит в Гуанчжоу по приглашению Ван И. Это первый визит украинского топ-чиновника в Китай с начала полномасштабной войны.

Кулеба заявил на переговорах, что Украина готова к добропорядочным переговорам с Россией, но такой готовности нет со стороны России пока. Важный итог переговоров – Китай подтвердил уважение к территориальной целостности Украины.