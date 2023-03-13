Пекин постоянно провоцирует Вашингтон: как Китай хотел использовать войну в Украине

Китай хотел использовать войну России против Украины для достижения своих целей. Они могли рассчитывать на большие переговоры с США по распределению сфер влияния.

Такое мнение на стриме 24 Канала рассказал политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчян. По его словам, в Китае понимали, что Запад не бросит Украину в войне. Однако они могли рассчитывать, что максимум через 2–3 месяца все дойдет до крупных переговоров между США и Китаем по дальнейшему распределению мира.

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Китай также понимал, что через 2–3 месяца все дойдет до очень больших переговоров, где они смогут договориться с США о распределении мира. Ожидали многих дивидендов и получения большого влияния,

– отметил Чибухчан.

Впрочем, продолжительная война изменила планы Китая. Они начали "играть" более открыто.

Китай включил свой шантаж

Как отметил Чибухчан, сейчас Китай активно использует различные провокации и шантажи, как это произошло с разведывательным зондом. Так Пекин проверял Соединенные Штаты на стойкость.

Они решили проверить, готовы ли США идти на уступки. Все поведение Китая – это провокации, скрытый шантаж, угрозы и намеки. Как, например, с Тайванем. Они видят, что реакция США становится все более жесткой. Там дают знать, что не хотят играть с Китаем и на уступки не пойдут,

– отметил Чибухчан.

Как Китай хотел использовать войну в Украине: смотрите видео

Китай работает и по другим направлениям. Так политический аналитик убежден, что Китай помогает Ирану накапливать военную мощь и в целом становиться сильнее. К примеру, буквально полтора года назад страны заключили договор, согласно которому Пекин инвестирует в Иран около 400 миллиардов долларов.

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