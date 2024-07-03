Китай уже имеет улучшенную копию иранского дрона: почему Пекин не передал его России

Китай уже давно имеет свой дрон-камикадзе под названием "Sunflower 200", что переводится как "подсолнух". Его презентовали в августе прошлого года на выставочном форуме "Армия-2023" в России.

Это копия иранских "Shahed-136", но улучшенная. Поскольку, как рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Китай имеет больше технологий, чем Иран.

Не пропустите Россияне атаковали Украину "Калибрами": что известно об этих ракетах и сколько их есть у врага

Почему Китай не передал России "Подсолнухи"

По словам военно-политического обозревателя, китайский беспилотник "Sunflower 200" весит около 175 килограммов, одновременно иранский – более 240 килограммов. Эта разница влияет на динамические характеристики – дальность и скорость полета.

Этот дрон не появился в России, потому что Китай не поддерживает страну-агрессора летальным оружием. Такая тенденция сохраняется с начала 2022 года, когда россияне вторглись в Украину.

Китай не является страной изгоем как Иран и Северная Корея, которые все время живут под санкционным влиянием. Им уже безразлично на санкции – сотней больше, сотней меньше. Они все равно поставляют России беспилотники, боеприпасы и другое оружие.

Смотрите также Китай и Россия совместно разрабатывают ударный беспилотник вроде "Шахеда", – Bloomberg

В то же время развитие и реализация амбиций Китая в регионе зависит целиком и полностью от экспорта в США и Европейский Союз. Если Пекин будет помогать России, существует риск санкций или каких-то других ограничений. Страна вряд ли на это пойдет, но все зависит от того, как в этом случае будет вести себя Украина.

Есть предположение, что мы должны с Китаем вести достаточно жесткую политику. В каком-то смысле – да, должны быть жесткие, когда отстаиваем свои позиции. Но и понимать, что Китай – не та страна, которую бы мы хотели видеть в союзниках России не только на политическом или ином уровне, а еще и военном,

– констатировал Александр Коваленко.