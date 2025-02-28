Надо действовать разумно: как Китай может помочь Украине в завершении войны

Украина поддерживает дипломатические связи с Китаем, однако основным партнером сейчас являются Соединенные Штаты Америки, которые способствуют завершению российско-украинской войны. Пекин является довольно неоднозначным союзником, ведь не чурается связей с Россией, но когда-то все может измениться.

Власти Украины имеют возможность сформировать более тесные отношения с Си Цзиньпином. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что для этого необходимо иметь разумную стратегию, ведь китайцы могут быть коварными.

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Сотрудничество Украины и Китая

Игорь Романенко подчеркнул, что Украине следует учитывать интересы китайцев, чтобы использовать сотрудничество с ними в свою пользу.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что Китай постепенно меняет свое отношение к войне в Украине, осознавая угрозы для собственной экономики. Пекин опасается санкций США, которые могут ударить по его финансовым интересам. Си Цзиньпин дистанцируется от Москвы, ограничивая сотрудничество, и даже иронизирует относительно ее военных технологий.

Военный эксперт напомнил, что во время стамбульских договоренностей Россия использовала слабость нашего государства. Оккупанты выразили собственные ультимативные требования, однако интересно, что там было прописано обязательное участие Китая в этом процессе. Кремль не прекратил придерживаться этого пункта.

Россия не вырвалась из-под влияния Китая. Этот фактор тоже надо использовать (Украина – 24 Канал),

– сказал он.

Пекин пока напрямую не вовлечен в вероятные переговоры между Украиной и Россией, однако Си Цзиньпин держит "руку на пульсе" этого процесса.