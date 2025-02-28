Влада України має можливість сформувати тісніші відносини із Сі Цзіньпіном. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що для цього необхідно мати розумну стратегію, адже китайці можуть бути підступними.

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Співпраця України та Китаю

Ігор Романенко підкреслив, що Україні варто враховувати інтереси китайців, щоб використовувати співпрацю з ними на власну користь.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що Китай поступово змінює своє ставлення до війни в Україні, усвідомлюючи загрози для власної економіки. Пекін побоюється санкцій США, які можуть вдарити по його фінансових інтересах. Сі Цзіньпін дистанціюється від Москви, обмежуючи співпрацю, і навіть іронізує щодо її військових технологій.

Військовий експерт нагадав, що під час стамбульських домовленостей Росія використала слабкість нашої держави. Окупанти висловили власні ультимативні вимоги, проте цікаво, що там було прописано обов'язкову участь Китаю у цьому процесі. Кремль не припинив дотримуватись цього пункту.

Росія не вирвалась з-під впливу Китаю. Цей фактор теж треба використовувати (Україні – 24 Канал),

– сказав він.

Пекін поки напряму не залучений до ймовірних перемовин між Україною та Росією, проте Сі Цзіньпін тримає "руку на пульсі" цього процесу.