Китай сымитировал высокоточные удары по Тайваню, – Reuters

КНР начал трехдневные военные учения вокруг Тайваня, после того как президент Цай Инвэнь вернулась с короткого визита в США. Китай проводил симуляцию воздушных и морских атак.

Как пишет Reuters, вооруженные силы Китая имитировали удары по «ключевым целям» Тайваня во время второго дня учений вокруг острова. Министерство обороны Тайваня сообщило о многочисленных вылетах китайской авиации.

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Имитационные удары Китая на острове Тайвань

Китайское государственное телевидение сообщило, что патрулирование и обучение боевой готовности вокруг Тайваня продолжаются.

Во второй день учений несколько типов подразделений КНР совершили "имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям" на острове Тайвань и окрестных морских акваториях и "продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова".

Министерство обороны Тайваня около 6 утра по местному времени зафиксировало 71 самолет Народно-освободительной армии Китая и 9 судов китайского флота.

45 из обнаруженных самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива – неофициальной границы между сторонами – и вошли в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня.

В Тайване заявили, что следят за самолетами, судами и ракетными системами наземного базирования Китая, чтобы реагировать на эти действия.

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