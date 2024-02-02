Ось зла становится сильнее: как Китай использует Беларусь для поддержки России

Россия заручилась помощью Китая в войне против Украины. Пекин не прямо помогает Москве, а использует для этого посредников. Теперь говорится не только о КНДР, но и о Беларуси.

Специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов рассказал 24 Каналу о том, какую угрозу представляет более тесное сотрудничество автократий в борьбе против демократий. Запад должен обратить на это внимание, ведь последствия могут быть неутешительными.

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Китай начал тесно сотрудничать с Беларусью

В Соединенных Штатах говорят о Китае как об угрозе. В частности, сейчас акцентируют на том, что из Пекина внимательно наблюдают за развитием событий в Украине и реакции западного мира на все вызовы в других регионах.

Другим интересным моментом является и то, что 8 – 11 января этого года оппозиционные белорусские аналитики зафиксировали 4 рейса правительственных и транспортных самолетов из Пекина в Минск. Грузы с самолетов разгружали тайно, поэтому предполагают, что это были "пакеты" военного характера.

Еще два года назад обсуждалось, что китайцы будет использовать Беларусь как прокси для поддержки россиян. Для этого были основания, а сейчас у нас появились факты. Роль Беларуси такая же, как и КНДР. Это две прокладки России и Китая,

– подчеркнул Артур Харитонов.

По мнению специалиста, Китай будет использовать Беларусь тогда, когда по каким-то причинам не сможет активно использовать КНДР. Сейчас из Северной Кореи России массово передают оружие: боеприпасы и баллистические ракеты.

"У нас принято говорить, что это северокорейские образцы вооружений. Но очевидно, что сама по себе Северная Корея мало на что способна без Китая, учитывая ее абсолютную зависимость от китайских ресурсов... Теперь к этому процессу присоединили Беларусь. Это означает, что ось зла разрастается, становится сильнее", – объяснил Харитонов.

Не просто так самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дважды за 2023 год ездил к Си Цзиньпину. Вероятно, в 2024 году эти поездки продолжатся.

"То, что это должно вызывать тревогу, и не только в Украине, – это факт. Говорится не только об этом треугольнике, а множественность автократий, которые сотрудничают", – подытожил специалист по дальневосточной политике

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