Китай использует Путина, – экс-президент Монголии о политической ситуации в Азии

Российский диктатор Владимир Путин проигрывает не только войну в Украине, но сдает свои позиции на международном уровне, на уровне Китая. Пекин в это время использует слабости главы Кремля.

Об этом рассказал экс-президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж в интервью 24 Канала. В частности, он прокомментировал визит Си Цзиньпин в Москву.

Смотрите также Ядерное оружие как раздражитель для Запада: может ли Китай повлиять на Путина

"Россия – это как одна большая провинция Китая"

Он подчеркнул, что Монголия находится между Китаем и Россией. "Если представить, что это звери, то между драконом и медведем. А я вижу свою страну как свободнолюбивого пони, коня. Если вы зажаты между такими хищниками, то должны искать уязвимые места. И нужно вкладывать свои месседжи в их сердца и мысли", – заметил он.

Путин проигрывает не только войну в Украине, но сдает свои позиции на международном уровне, на уровне Китая. Я думаю, что Китай использует слабости Путина. Они сейчас дешево и массово скупают весь газ, нефть и другие ресурсы России. Покупают гораздо дешевле, чем раньше покупали европейцы. Это значит, что Путин проигрывает на двух фронтах – не только европейском, но и азиатском. И Россия – это одна большая провинция Китая. Но россияне не должны этого допустить,

– сказал Элбегдорж.

Экс-президент Монголии призывает Украину взаимодействовать с Глобальным Югом

Он отметил, что Си Цзиньпин ничего значимого не пообещал. По его словам, из встречи Си и Путина становится ясно, что никаких больших изменений не произошло.

Экс-президент Монголии также призывает украинские власти больше взаимодействовать с Глобальным Югом. Речь идет о Китае и Индии, о работе с их лидерами.

"Нет ничего плохого, когда вы взаимодействуете с мировыми лидерами, и призываете их к диалогу. И при этом призываете выполнить ваши первоочередные требования. Ведь если вы оставите свободное место, то в него тут же влезет ваш враг", – добавил он.