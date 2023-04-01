Про це розповів експрезидент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема, він прокоментував візит Сі Цзіньпін до Москви.

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"Росія – це мовби одна велика провінція Китаю"

Він наголосив, що Монголія розташована між Китаєм та Росією. "Якщо уявити, що це звірі, то між драконом та ведмедем. А я бачу свою країну як вільнолюбивого поні, коня. Коли ви затиснуті між такими хижаками, то мусите шукати вразливі місця. І потрібно вкладати свої меседжі у їхні серця та думки", – зауважив він.

Путін програє не лише війну в Україні, а й здає свої позиції на міжнародному рівні, на рівні Китаю. Я думаю, що Китай використовує слабкості Путіна. Вони зараз дешево і масово скуповують увесь газ, нафту та інші ресурси Росії. Купують набагато дешевше, ніж раніше купували європейці. Це означає, що Путін програє на двох фронтах – не лише європейському, але й азійському. І Росія – це мовби одна велика провінція Китаю. Але росіяни не повинні цього допустити,

– сказав Елбегдорж.

Експрезидент Монголії закликає Україну взаємодіяти із Глобальним Півднем

Він зауважив, що Сі Цзіньпін нічого значного не пообіцяв. За його словами, із зустрічі Сі та Путіна стає ясно, що ніяких великих змін не відбулося.

Експрезидент Монголії також закликає українську владу більше взаємодіяти із Глобальним Півднем. Йдеться про Китай та Індію, про роботу з їхніми лідерами.

"Немає нічого поганого, коли ви взаємодієте зі світовими лідерами, і закликаєте їх до діалогу. І при цьому закликаєте виконати ваші першочергові вимоги. Бо якщо ви залишите вільне місце, то в нього тут же влізе ваш ворог", – додав він.

Зверніть увагу! Читайте повне інтерв'ю з експрезидентом Монголії Цахіагійном Елбегдоржі за посиланням.