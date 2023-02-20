Будущим России забеспокоился уже даже Китай

Похоже, Китай стал опасаться коллапса России. Вряд ли полного, но, возможно, частичного.

С чем связаны опасения Китая

Только так можно интерпретировать последние шаги Китая.

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Во-первых, информация о возможности китайской военной помощи России. Говорят, что американцы нарушили это с Пекином.

Во-вторых, желание представить на годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину "мирный план". Его элементы не сложно предсказать.

Китай все больше зависит от России, особенно после переориентации потоков нефти и газа. Любой коллапс в государстве-агрессоре станет для Китая "головной болью" и, может быть, даже шоком. Пекин будет "играть на ничью", причем частично открыто. Главное, чтобы его игра не совпала с игрой части Запада.

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Китай взялся помогать России