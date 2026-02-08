Китай может ошибаться насчет Тайваня: какие выводы он сделал, наблюдая за войной в Украине

Китай не только внимательно следит за войной в Украине, которую ведет Россия, ведь не оставляет планов относительно Тайваня. Пекин еще и можно считать причастным к российско-украинской войне.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан, подчеркнув, что Украина и Тайвань являются связанными по глобальной безопасности. Обе эти страны являются соседями авторитарных режимов.

Почему Китай продолжает помогать России?

Райан отметил, что Украина и Тайвань – обе молодые, но жизнеспособные и успешные демократии. И каждая демократия является ценной. Также они имеют рядом большие агрессивные авторитарные режимы, которые не могут позволить себе иметь на границах небольшие процветающие демократии.

Поэтому и Украина, и Тайвань – маяки свободы для людей в России и Китае. И именно этого авторитарные режимы не хотят допустить,

– отметил генерал-майор в отставке.

В то же время Пекин, внимательно наблюдая за событиями в Украине, может сделать важные выводы для себя.

Самый важный вывод относительно воли народа Украины. Он противостоит армии, информации, террору, экономическому давлению и агрессии, которые Россия направляла последние почти 12 лет против него,

– подчеркнул он.

Китай ставит вопрос перед собой, будут ли действовать тайваньцы так же как украинцы. Пекин, по мнению генерал-майора в отставке, надеется, что нет, но скорее всего он ошибается.

Также Китай продолжает помогать России по поставкам комплектующих для производства российских ракет. И в этом смысле можно рассматривать войну в Украине как противостояние Китая и Запада через посредников.

Китай ведет войну с Западом уже более 30 лет – с тех пор, как вступил во Всемирную торговую организацию в 1990-х годах. Они ежегодно воруют сотни миллиардов долларов интеллектуальной собственности. Это происходит в контексте идеологической конкуренции,

– отметил Мик Райан.

А с начала российско-украинской войны, по его словам, Китай покупает российские энергоресурсы, чтобы обеспечить Москву валютой, поставляет товары двойного назначения, а также станки и предоставляет инженеров для оптимизации производства российских боеприпасов и дронов.

Обратите внимание! Генерал армии Николай Маломуж считает, что Китай косвенно поддерживает программы, которые формируют ударные группы по Украине, которые запускают россияне. Также Пекин предоставляет комплектующие для дронов, которыми ежедневно Москва наносит удары по нашей территории, а также для ракет.

Китай так или иначе, по мнению Райана, является участником этой войны. Также НАТО считает его крупнейшим посредником военных усилий России. Поэтому историки, вероятно, будут упоминать поддержку Пекина как ключевую способность Москвы продолжать войну против Украины.

Как Китай поддерживает Россию в войне?