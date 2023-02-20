Китай может предоставить России летальное оружие: как отреагировал Владимир Зеленский

Недавно в США выразили опасения, что Пекин может предоставить России летальное оружие. Владимир Зеленский уже отреагировал на эту информацию.

Глава государства в интервью итальянскому изданию подчеркнул, что обратился к китайским лидерам прямо и публично с просьбой не оказывать поддержки россиянам в этой войне.

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Риск Третьей мировой войны

Я надеюсь, что Пекин сохранит прагматичное отношение, иначе мы рискуем Третьей мировой войной, думаю, они это хорошо осознают,

– подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что с начала 1990-х годов до Будапештского меморандума и всех договоренностей, достигнутые с тех пор, Китай всегда придерживался своих обязательств.

Владимир Зеленский надеется, что международное сообщество объединится, чтобы поддержать мирный план по 10 пунктам, где США, Китай и крупные государства рассматривают гарантии защиты мировой безопасности.

Я не думаю, что дальше можно оставаться нейтральным, нужно выбирать. Мой план – глобальный мир,

– подчеркнул президент.

Верховный Главнокомандующий отметил, что отношения Украины с Китаем всегда были отличными. В частности, по его словам, у нас крепкие экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах всех, чтобы они не менялись.

"Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта", – отметил президент. Также он добавил, что сейчас Украина не видит поступлений китайского оружия в Россию.

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Китай может предоставить России летальное оружие: что известно