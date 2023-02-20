Китай может предоставить России летальное оружие: как отреагировал Владимир Зеленский
Источник:Corriere della Sera
Недавно в США выразили опасения, что Пекин может предоставить России летальное оружие. Владимир Зеленский уже отреагировал на эту информацию.
Глава государства в интервью итальянскому изданию подчеркнул, что обратился к китайским лидерам прямо и публично с просьбой не оказывать поддержки россиянам в этой войне.
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Риск Третьей мировой войны
Я надеюсь, что Пекин сохранит прагматичное отношение, иначе мы рискуем Третьей мировой войной, думаю, они это хорошо осознают,
– подчеркнул Зеленский.
Также он отметил, что с начала 1990-х годов до Будапештского меморандума и всех договоренностей, достигнутые с тех пор, Китай всегда придерживался своих обязательств.
Владимир Зеленский надеется, что международное сообщество объединится, чтобы поддержать мирный план по 10 пунктам, где США, Китай и крупные государства рассматривают гарантии защиты мировой безопасности.
Я не думаю, что дальше можно оставаться нейтральным, нужно выбирать. Мой план – глобальный мир,
– подчеркнул президент.
Верховный Главнокомандующий отметил, что отношения Украины с Китаем всегда были отличными. В частности, по его словам, у нас крепкие экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах всех, чтобы они не менялись.
"Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта", – отметил президент. Также он добавил, что сейчас Украина не видит поступлений китайского оружия в Россию.
К теме Китай пересечет "красную линию", если предоставит России летальное оружие, – постпред США в ООН
Китай может предоставить России летальное оружие: что известно
- Госсекретарь США отметил, что публично Китай представляет себя как государство, стремящееся к миру в Украине. В течение прошлых месяцев в Штатах неоднократно замечали, что китайская сторона оказывала нелетальную помощь стране-агрессорке.
- По словам Блинкена, в настоящее время Пекин серьезно рассматривает предоставление материальной поддержки России в войне. Госсекретарь США подчеркнул, что говорится о "летальном эффекте". Этот предел Китай еще не пересек. Блинкен подчеркнул, что предупредил официальный Пекин, какие последствия будут иметь такое решение со стороны Китая.
- Кстати, в NBC также сообщали о возможной помощь оккупантам от Китая. В частности, страна может придать захватчикам форму или даже бронежилеты.
- Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, если Китай передаст России летальное оружие, это будет пересечение "красной линии".