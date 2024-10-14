Для "строгого предупреждения": Китай начал новые военные учения вблизи Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала новый этап военных учений возле Тайваня. Пекин заявляет, что эти действия являются предостережением против "сепаратистских стремлений" тайваньских властей.

Об этом пишет Reuters. Сроки завершения этих военных учений пока неизвестно.

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Китай начал новые военные учения

По заявлению китайского военного командования, учения под названием "Joint Sword-2024B" проходят в Тайваньском проливе, а также в районах к северу, югу и востоку от острова.

Эти учения также служат строгим предупреждением относительно сепаратистских действий сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства,

– говорится в заявлении командования КНР.

Тайвань заявил о китайских авианосцах у острова

На Тайване заявили, что южнее острова плывет авианосная группа Китая. В свою очередь военные КНР опубликовали видео, в котором говорится, что они "готовы к бою".

Тайваньское Минобороны заявило, что группа Военно-морских сил Китая во главе с авианосцем "Ляонин" вошла в воду вблизи канала Баши, соединяющего Южнокитайское море и Тихий океан, а также отделяет остров от Филиппин. Там добавили, что Вооруженные Силы Тайваня внимательно следят за развитием событий и "проявляют должную бдительность".

Напомним, что российские и китайские военно-морские силы провели учения по противолодочной защите. Они проходили в северо-западной части Тихого океана во время совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.