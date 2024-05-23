Удар по самолюбию Китая: что происходит между Пекином и Вашингтоном

Китай ввел санкции против трех американских компаний из сферы обороны и промышленности. Вероятно, это ответ на одобрение Госдепом США продажи оружия Тайваню, а также на санкции, которые перед тем наложил Вашингтон против ряда китайских компаний.

Политолог Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что ответ Пекина не заставил себя ждать и он симметричен тому, что применили Соединенные Штаты. Однако в случае Китая это больше имиджевый шаг.

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Китай и США "обменялись" санкциями

После того, как госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай, он выступил с заявлением о результатах переговоров. На телевидении политик откровенно сказал, что Китай передает России оружие и что именно будут делать Соединенные Штаты против китайских компаний для того, чтобы ограничить их влияние на российско-украинскую войну.

Это очень серьезный, болезненный удар по самолюбию, по статусности, по культурному величию Китая, на который должен был быть ответ. Он был не таким быстрым, но абсолютно симметричным. Китай не придумал ничего другого, как также ввести санкции,

– заметил политолог.

Однако это больше имиджевый шаг, попытка продемонстрировать, что Соединенные Штаты в определенной степени зависят от Китая, их торгового сотрудничества. Однако экономические расчеты утверждают, что Китай зависим от США значительно сильнее чем они от него. Поэтому остается вопросом, будут ли иметь такие демонстративные вещи практическое проявление.

Любые санкции Соединенных Штатов очень больно бьют по китайской экономике, ведь страна и без того находится в серьезной рецессии, имеет очень низкие темпы экономического роста. Си Цзиньпин рассчитывал на другой темп развития, но не смог его достичь,

– отметил Максим Джигун.

Поэтому сейчас он может хорошо "продать" свое решение о санкциях внутреннему потребителю, продемонстрировать друзьям из авторитарного круга, но на самом деле это не будет иметь критического влияния, который сейчас наносят санкции Соединенных Штатов против Китая и против России. Ведь страна-агрессор поставляет много вещей, которые нужны Пекину для продолжения конфронтации с Западом.

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