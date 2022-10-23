Нападет ли Китай на Тайвань: правозащитник указал на "первые звоночки"

Си Цзиньпин третий срок подряд будет возглавлять Коммунистическую партию Китая, а следовательно и страну, что означает, что он теперь будет у власти до смерти. Поэтому ему никто не будет мешать проводить самостоятельную политику, которая может привести к нападению на Тайвань.

Такое мнение 24 каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Ранее сообщалось о том, что Си Цзиньпин самый влиятельный в Китае со времен Мао Цзэдуна.

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Старые коммунисты не интересуют Си Цзиньпина

Харитонов рассказал, что произошедший во время "коронации" Си Цзиньпина инцидент демонстрирует, что ему не интересны старые коммунисты. Его предшественника Ху Цзинтаом вывели со съезда под руки. Возможно, ему действительно стало плохо, но показательно, что не запрещали снимать этот момент.

Это показатель того, что сейчас есть только Си Цзиньпин. Он и есть партия. Он и есть Китай,

– отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Си Цзиньпин может больше поддерживать Россию

Он продолжил, что Си Цзиньпин может теперь больше поддерживать Россию. Также предположительно он может напасть на Тайвань. Теперь у него нет никакого контроля и он может начать свою кампанию в Азии быстрее. Кроме того, МИД Китая "играется" и говорит о неуверенности в том, что именно иранские дроны атакуют Украину.

"На самом деле Китай обо всем очень хорошо знает, потому что является главным бенефициаром нынешнего Ирана", – отметил Харитонов.

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Китай будет готов ко всему, если нападет на Тайвань

По его словам, если Китай будет готов начать войну с Тайванем, он будет готов изолироваться от мира, как Советский Союз. Это будет означать, что их отношения с Россией достигли максимума и ресурсов у них достаточно. А также их внутренний рынок готов сам себя обеспечить.

Значит, Китай готов к слому мироустройства. Война против Тайваня будет означать войну с Японией, поэтому могут быть привлечены США и, возможно, Южная Корея. Если Китай будет готов сделать такой шаг, это будет означать конец старого мира,

– подчеркнул президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

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