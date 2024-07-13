Власти Тайваня зафиксировали вокруг острова 66 боевых самолетов и 7 кораблей КНР

Министерство обороны Тайваня зафиксировало маневрирование вокруг острова 30 боевых самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня. При этом типы летательных аппаратов и кораблей не указывают.

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20 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную границу между материком и островом, и вошли в идентификационную зону ПВО Тайваня,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что отдельные из них приблизились к северной оконечности острова, где расположена его столица Тайбэй, на расстояние всего около 100 километров, а другие подлетали к южному побережью Тайваня на менее чем 70 километров.

В минобороны Тайваня заверили, что отслеживали движение воздушных и морских судов НОАК и соответствующим образом реагировали.

За последнюю неделю эти масштабные маневры китайской армии вокруг Тайваня являются уже третьими. Их цель – демонстрация силы и попытки запугать тайваньцев, чтобы заставить их согласиться на установление власти Пекина над островом.

Справочно. Китай не контролирует регион с 1949 года. Сейчас напряжение между Пекином и островным государством значительно возросло.