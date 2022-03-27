Китай нашел второй черный ящик разбившегося самолета

На юге Китая нашли второй черный ящик самолета авиакомпании China Eastern Airlines, потерпевшего крушение 21 марта.

Второй черный ящик поможет специалистам установить истинные причины авиакатастрофы.

Важно На юге Китая разбился пассажирский Boeing: на борту находились 133 человека

Первый черный ящик обнаружили еще 23 марта. По предварительным оценкам, речь идет о бортовой речевой самописец, который записывает разговоры в кабине пилотов. Сейчас ведутся работы по загрузке и анализу его данных.

Зато второй черный ящик имеет данные об исправности систем самолета. Это является чрезвычайно ценной информацией после авиакатастрофы.

Что известно об авиакатастрофе в Китае

Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines разбился на юге Китая 21 марта. Он выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу.

На борту Boeing находились 133 человека. К сожалению, все они погибли.

Впоследствии стало известно, что украинцев среди жертв авиакатастрофы нет.

Достойно внимания – У Байдена констатировали, что не видят, чтобы Китай поставлял России оружие: смотрите видео