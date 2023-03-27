Не война, а "кризис": Китай заявил, что будет урегулировать ситуацию "собственным способом"

Пекин в очередной раз официально заявил, что выступает за политическое урегулирование "украинского кризиса" и будет продолжать способствовать деэскалации ситуации.

Об этом 27 марта на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Там все еще не могут назвать войну войной, а только "конфликтом".

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В вопросе Украины мы выступаем за политическое урегулирование кризиса и содействие переговорам о мире. Китай поддерживает коммуникацию со всеми сторонами и будет продолжать собственным способом играть конструктивную роль, способствуя деэскалации ситуации,

– заявила Мао Нин.

По ее словам, в Пекине надеются, что "США также будут действовать ответственно, создавая необходимую среду и условия для мирных переговоров между заинтересованными сторонами, а не подливать масла в огонь".

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